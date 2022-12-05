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Разом з Кауфманом НАБУ в Одесі затримало Грановського

Альона Мазуренко Понеділок, 5 грудня 2022, 16:47
Разом з Кауфманом НАБУ в Одесі затримало Грановського

Детективи Національного антикорупційного бюро затримали в Одесі бізнесмена Бориса Кауфмана та екснардепа Олександра Грановського (Боруховича) за підозрою у створенні злочинної організації та підкупі чиновників.

Джерело: пресслужба НАБУ та САП, поінформовані співрозмовники УП у правоохоронних органах

Дослівно: "5 грудня 2022 року НАБУ та САП затримали трьох осіб за підозрою у створенні злочинної організації та вчиненні корупційних злочинів в Одесі. Попередня правова кваліфікація — ч.1 ст.255, ч.3 ст.369 КК України.

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Наразі йдеться про двох організаторів та їхню довірену особу. Однак слідство встановлює й інших учасників ЗО".

Деталі: У відомствах не повідомляють даних про затриманих, але за словами джерела Української правди, йдеться про бізнесмена Бориса Кауфмана та екснардепа 4 скликання Олександра Грановського (Боруховича).

Слідство встановило, що восени 2021 року, після викриття злочинної організації (ЗО), яка незаконно відчужувала комунальне майно Одеси, на її місті з’явилася нова.

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Дослівно: "Ця ЗО взяла під контроль практично всі питання економічного життя міста, серед яких взаємодія з забудовниками, закупівлі коштом місцевого бюджету, діяльність комунальних підприємств, інші аспекти взаємодії з бізнесом".

Деталі: Повідомляється, що організатори цієї злочинної організації (Грановський і Кауфман – ред.) налагодили процес системного підкупу чиновників та депутатів місцевої ради.

Відповідні докази здобули у НАБУ і САП під час розслідування.

Довідка: Кауфман і Грановський давні бізнес-партнери. Зокрема, вони керують кількома готелями через компанію Vertex Hotel Group.

Борис Кауфман – одеський бізнесмен. Він є засновником інвестиційної компанії Vertex United, до складу якої входять активи готельного напряму ( "Брістоль", "Лондонська", "Президент-Готель"), медіа-активи та інвестиційні проекти. Також Кауфман - співвласник найбільшої української дистриб'юторської компанії TEDIS Ukraine.

А в 2013 році Vertex United купила у медіа-холдингу Бориса Ложкіна і мільярдера Геннадія Боголюбова медіа-проект "Фокус".

Нагадаємо:

  • 5 грудня повідомлялося, що у приміщеннях мерії Одеси проходять обшуки, там перебувають співробітники НАБУ.
  • НАБУ вилучило документи в юридичному та фінансовому департаментах, а також у кабінетах міського голови Геннадія Труханова та його заступників.

Теми: НАБУГрановськийОдесакорупція
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