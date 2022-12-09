Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

На Кінбурнській косі не лишилося цивільних, самі окупанти - Кім

"Українська правда"П'ятниця, 9 грудня 2022, 18:26
скриншот

На Кінбурнській косі, яка досі перебуває під контролем російських окупантів, уже немає цивільного населення.

Джерело: "Радіо свобода", яка цитує голову Миколаївської ОВА Віталія Кіма

Пряма мова: "Там залишилося нуль цивільних осіб. Десь трохи менше тижня тому росіяни примусово їх виселили і вивезли в напрямку Криму. Далі Криму, я не знаю.

Там всього 37 людей залишалося. Це маленькі села, вони там за рахунок туристів в принципі жили і взимку там 100-200 осіб жили в мирний час. Тому на зараз там тільки ворожі солдати".

Деталі: Також Кім вважає, що російські військові, які перебувають на косі не складають загрозу безпосередньо для Миколаєва, а їхня головна ціль – втримувати якнайбільшу кількість територій.

Передісторія: 29 листопада Збройні сили України заявили, що поки що не контролюють Кінбурнську косу у Миколаївській області, російські військові там перегруповуються.

Теми: Миколаїввійна
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

Рада ЄС ухвалила рішення про 18-мільярдний пакет для України попри вето Угорщини

фото, оновлено від 16:43Росіяни влучили у пологове відділення лікарні в Херсоні

фотоСотні тисяч готівки та сухпайки окупантів: що виявила СБУ в УПЦ МП на Харківщині

відеоЖурналісти порахували військові об’єкти РФ в окупованому Криму

Голова ОАСК відреагував на санкції США: Проживу й без поїздок до штатів

фотоСБУ викрила ще одного поплічника ворога в рясі

Усі новини...
Миколаїв
У центрі Миколаєва демонтували меморіальну дошку Пушкіну
Росіяни пошкодили насосну станцію, яка мала подавати воду до Миколаєва
На Миколаївщині послаблять комендантську годину
Останні новини
21:55
фото, відеоУ Мелітополі горить церква, яка була лігвом окупантів – мер
21:34
Одещина: влада попереджає про тривалу відсутність світла і просить за можливості виїхати
21:00
У Дрездені від поранень помер нападник, що захопив заручників у торговому центрі
20:41
Окупанти кажуть, що над Сімферополем працює ППО
20:27
Косово перенесло вибори у населених сербами районах через підвищену небезпеку
20:05
фото, відеоУ Криму горіла казарма з військовими, є загиблі – ЗМІ
19:51
Рада ЄС ухвалила рішення про 18-мільярдний пакет для України попри вето Угорщини
19:30
В Естонію прибула чергова партія південнокорейських САУ K9
19:15
Після удару ЗСУ нарахували 150 поранених окупантів на Запоріжжі – Генштаб
18:56
Прем’єрка Молдови - Путіну: наша країна самостійно вирішує, де зберігати свій газ
Усі новини...