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На Кінбурнській косі не лишилося цивільних, самі окупанти - Кім

"Українська правда"П'ятниця, 9 грудня 2022, 17:26
На Кінбурнській косі не лишилося цивільних, самі окупанти - Кім
скриншот

На Кінбурнській косі, яка досі перебуває під контролем російських окупантів, уже немає цивільного населення.

Джерело: "Радіо свобода", яка цитує голову Миколаївської ОВА Віталія Кіма

Пряма мова: "Там залишилося нуль цивільних осіб. Десь трохи менше тижня тому росіяни примусово їх виселили і вивезли в напрямку Криму. Далі Криму, я не знаю.

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Там всього 37 людей залишалося. Це маленькі села, вони там за рахунок туристів в принципі жили і взимку там 100-200 осіб жили в мирний час. Тому на зараз там тільки ворожі солдати".

Деталі: Також Кім вважає, що російські військові, які перебувають на косі не складають загрозу безпосередньо для Миколаєва, а їхня головна ціль – втримувати якнайбільшу кількість територій.

Передісторія: 29 листопада Збройні сили України заявили, що поки що не контролюють Кінбурнську косу у Миколаївській області, російські військові там перегруповуються.

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Теми: Миколаїввійна
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