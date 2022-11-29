Російські військові перегруповуються на Кінбурнській косі – Сили оборони
Збройні сили України поки що не контролюють Кінбурнську косу у Миколаївській області, російські військові перегруповуються там.
Джерело: начальник об’єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Євгеній Єрін в ефірі загальнонаціонального марафону 29 листопада
Пряма мова: "На даний час ворог там здійснює перегрупування. Ситуація, яка відбувається на Кінбурнській косі, – контрольована. Поки що, на даний момент, про контроль над Кінбурнською косою з боку Збройних сил України мова не йдеться".
Деталі: Коментуючи загальну ситуацію на південному фронті, полковник Єрін зауважив, що загарбники постійно обстрілюють Херсон, намагаючись "посіяти страх і паніку серед мирного населення" та "тримати в тонусі" українські війська.
Однак, за словами Єріна, ЗСУ теж намагаються "тримати ворога в тонусі", режиму тиші немає.
Ворог продовжує обладнання своїх позицій в інженерному плані, підготовку до оборони.
Крім того, росіяни далі вивозять людей із їхніх осель і вилучають зброю.
Передісторія:
- 11 листопада ЗСУ повернули контроль над Херсоном і тоді ж майже вся територія Миколаївської області була звільнена, крім Кінбурнської коси.
- 22 листопада голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім повідомив, що для повної деокупації області потрібно звільнити три населені пункти на Кінбурнській косі.
- Американський Інститут дослідження війни (ISW) вважає, що українські сили зможуть краще проводити операції на лівому березі Херсонської області, якщо Кінбурнська коса повернеться під їхній контроль.
- В ОК "Південь" зазначали, що контроль над косою дозволить убезпечити зерновий коридор із Миколаївського порту.