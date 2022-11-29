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Російські військові перегруповуються на Кінбурнській косі – Сили оборони

Олена РощінаВівторок, 29 листопада 2022, 17:23
Російські військові перегруповуються на Кінбурнській косі – Сили оборони
Євгеній Єрін, фото з його Facebook

Збройні сили України поки що не контролюють Кінбурнську косу у Миколаївській області, російські військові перегруповуються там.

Джерело: начальник об’єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Євгеній Єрін в ефірі загальнонаціонального марафону 29 листопада

Пряма мова: "На даний час ворог там здійснює перегрупування. Ситуація, яка відбувається на Кінбурнській косі, – контрольована. Поки що, на даний момент, про контроль над Кінбурнською косою з боку Збройних сил України мова не йдеться".

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Кінбурнська коса

Деталі: Коментуючи загальну ситуацію на південному фронті, полковник Єрін зауважив, що загарбники постійно обстрілюють Херсон, намагаючись "посіяти страх і паніку серед мирного населення" та "тримати в тонусі" українські війська.

Однак, за словами Єріна, ЗСУ теж намагаються "тримати ворога в тонусі", режиму тиші немає.

Ворог продовжує обладнання своїх позицій в інженерному плані, підготовку до оборони.

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Крім того, росіяни далі вивозять людей із їхніх осель і вилучають зброю.

Передісторія:

  • 11 листопада ЗСУ повернули контроль над Херсоном і тоді ж майже вся територія Миколаївської області була звільнена, крім Кінбурнської коси. 
  • 22 листопада голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім повідомив, що для повної деокупації області потрібно звільнити три населені пункти на Кінбурнській косі.
  • Американський Інститут дослідження війни (ISW) вважає, що українські сили зможуть краще проводити операції на лівому березі Херсонської області, якщо Кінбурнська коса повернеться під їхній контроль.
  • В ОК "Південь" зазначали, що контроль над косою дозволить убезпечити зерновий коридор із Миколаївського порту.

Теми: Миколаївська областьвійнадеокупаціяконтрнаступ
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