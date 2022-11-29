Російські військові перегруповуються на Кінбурнській косі – Сили оборони

Євгеній Єрін, фото з його Facebook

Збройні сили України поки що не контролюють Кінбурнську косу у Миколаївській області, російські військові перегруповуються там.

Джерело: начальник об’єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Євгеній Єрін в ефірі загальнонаціонального марафону 29 листопада

Пряма мова: "На даний час ворог там здійснює перегрупування. Ситуація, яка відбувається на Кінбурнській косі, – контрольована. Поки що, на даний момент, про контроль над Кінбурнською косою з боку Збройних сил України мова не йдеться".

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Кінбурнська коса

Деталі: Коментуючи загальну ситуацію на південному фронті, полковник Єрін зауважив, що загарбники постійно обстрілюють Херсон, намагаючись "посіяти страх і паніку серед мирного населення" та "тримати в тонусі" українські війська.

Однак, за словами Єріна, ЗСУ теж намагаються "тримати ворога в тонусі", режиму тиші немає.

Ворог продовжує обладнання своїх позицій в інженерному плані, підготовку до оборони.

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Крім того, росіяни далі вивозять людей із їхніх осель і вилучають зброю.

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