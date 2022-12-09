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50 найманців із російської ПВК поранені на Луганщині – Генштаб

Олена РощінаП'ятниця, 9 грудня 2022, 17:52
50 найманців із російської ПВК поранені на Луганщині – Генштаб
Кадіївка на мапі

50 російських найманців зі складу приватної військової кампанії було доставлено з пораненням до лікарні в окупованій Кадіївці (колишній Стаханов) Луганської області.

Джерело: оперативна інформація Генерального штабу ЗСУ станом на вечір 9 грудня

Дослівно: "Противник продовжує втрачати живу силу. Протягом минулої доби до центральної міської лікарні міста Кадіївка Луганської області було доправлено до 50 поранених найманців зі складу приватної військової кампанії".

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Деталі: За даними Генштабу ЗСУ, противник продовжує зосереджувати зусилля на веденні наступу на Бахмутському напрямку, на Лиманському та Авдіївському напрямках – намагається покращити тактичне положення, на інших напрямках – намагається стримувати дії підрозділів Сил оборони України.

Теми: війнаРосіяЛуганська областьГенштаб
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