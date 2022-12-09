Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Окупанти фактично зруйнували Бахмут – Зеленський

Олена РощінаП'ятниця, 9 грудня 2022, 19:29
Окупанти фактично зруйнували Бахмут – Зеленський
Володимир Зеленський, фото Офісу президента

Президент Володимир Зеленський заявив про важку ситуацію на ключових напрямках фронту на Донбасі, за його словами, Бахмут росіяни фактично зруйнували.

Джерело: Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні 9 грудня

Пряма мова: "Фронтова ситуація залишається дуже важкою на ключових напрямках на Донбасі: Бахмут, Соледар, Марʼїнка, Кремінна... На землі цих районів вже давно не залишилось живого місця, не ушкодженого снарядами і вогнем. 

Реклама:

Окупанти фактично зруйнували Бахмут – іще одне місто Донбасу, яке російська армія перетворила на випалені руїни".

Деталі: Глава держави подякував солдатам і командирам, які тримають фронт на цих напрямках і завдають втрат ворогам. 

ВІДЕО ДНЯ
Теми: ЗеленськийДонбасБахмутвійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, відеоСудді, правоохоронці і нардепи придбали елітних авто на мільйони – "Схеми"

Командир "Азова": Ця війна надовго, закликаю всіх зробити свідомий вибір і взяти до рук зброю

Білий дім: лишилося коштів на один пакет військової допомоги Україні

Просідання ґрунту на "Деміївці": у "Київському метрополітені" заявляють, що ситуація стабілізована

Bloomberg: Пентагон попередив Конгрес, що грошей для України залишилось до 30 грудня

ЄС 1 лютого збереться на спецсаміт обговорити 50 млрд євро для України

Усі новини...
Зеленський
Зеленський: Нам треба 160 винищувачів F-16
Українській далекобійній зброї вдалося вразити ціль за 700 км - Зеленський
Тисячі осіб виїхали за кордон через хабарі, посадовці будуть відповідати − Зеленський
Останні новини
05:14
Китай погрожує "контрзаходами" США за продаж зброї Тайваню
04:31
Росіяни продовжують атакувати по лінії Куп'янськ-Сватове-Кремінна – звіт ISW
03:57
оновленоРосіяни запускали "Шахеди": під ударом був Старокостянтинів
03:23
КНДР заявила про успішний запуск твердопаливної балістичної ракети
02:13
Підконтрольна російському Міноборони ПВК почала вербувати на війну людей із ВІЛ – ЗМІ
01:38
В ГУР розповіли про стан дружини Буданова після отруєння
01:11
фото, відеоСудді, правоохоронці і нардепи придбали елітних авто на мільйони – "Схеми"
00:06
Командир "Азова": Ця війна надовго, закликаю всіх зробити свідомий вибір і взяти до рук зброю
23:23
Дев’ять разів за добу росіяни обстріляли Сумщину – ОВА
22:47
Путін спростив роздачу паспортів жителям Молдови – Кишинів каже, що шукає "гарматне м’ясо"
Усі новини...
Реклама: