Окупанти фактично зруйнували Бахмут – Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив про важку ситуацію на ключових напрямках фронту на Донбасі, за його словами, Бахмут росіяни фактично зруйнували.

Джерело: Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні 9 грудня

Пряма мова: "Фронтова ситуація залишається дуже важкою на ключових напрямках на Донбасі: Бахмут, Соледар, Марʼїнка, Кремінна... На землі цих районів вже давно не залишилось живого місця, не ушкодженого снарядами і вогнем.

Окупанти фактично зруйнували Бахмут – іще одне місто Донбасу, яке російська армія перетворила на випалені руїни".

Деталі: Глава держави подякував солдатам і командирам, які тримають фронт на цих напрямках і завдають втрат ворогам.