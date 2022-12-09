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Окупанти фактично зруйнували Бахмут – Зеленський

Олена РощінаП'ятниця, 9 грудня 2022, 20:29
Володимир Зеленський, фото Офісу президента

Президент Володимир Зеленський заявив про важку ситуацію на ключових напрямках фронту на Донбасі, за його словами, Бахмут росіяни фактично зруйнували.

Джерело: Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні 9 грудня

Пряма мова: "Фронтова ситуація залишається дуже важкою на ключових напрямках на Донбасі: Бахмут, Соледар, Марʼїнка, Кремінна... На землі цих районів вже давно не залишилось живого місця, не ушкодженого снарядами і вогнем. 

Окупанти фактично зруйнували Бахмут – іще одне місто Донбасу, яке російська армія перетворила на випалені руїни".

Деталі: Глава держави подякував солдатам і командирам, які тримають фронт на цих напрямках і завдають втрат ворогам. 

Теми: ЗеленськийДонбасБахмутвійна
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