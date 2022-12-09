Росіяни завдали ракетний удар по Сумщині
П'ятниця, 9 грудня 2022, 21:53
Ввечері 9 грудня російські війська завдали ракетний удар по цивільній інфраструктурі у Великописарівській громаді Сумської області.
Джерело: голова Сумської ОВА Дмитро Живицький
Пряма мова: "Ракетний удар по Сумщині. Сьогодні близько 21 години росіяни вдарили по Великописарівській громаді. Є значні руйнування цивільної інфраструктури".
Реклама:
Деталі: Живицький пообіцяв надати подробиці згодом.
Перед цим він повідомив, що протягом дня 9 грудня російські військові завдали 48 ударів із мінометів по прикордонних територіях області: Шалигинській та Юнаківській громадах.