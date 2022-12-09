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Росіяни завдали ракетний удар по Сумщині

Олена РощінаП'ятниця, 9 грудня 2022, 22:53

Ввечері 9 грудня російські війська завдали ракетний удар по цивільній інфраструктурі у Великописарівській громаді Сумської області.

Джерело: голова Сумської ОВА Дмитро Живицький

Пряма мова: "Ракетний удар по Сумщині. Сьогодні близько 21 години росіяни вдарили по Великописарівській громаді. Є значні руйнування цивільної інфраструктури". 

 

Деталі: Живицький пообіцяв надати подробиці згодом.

Перед цим він повідомив, що протягом дня 9 грудня російські військові завдали 48 ударів із мінометів по прикордонних територіях області: Шалигинській та Юнаківській громадах.

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Теми: Сумська областьракетний ударвійна
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