У новорічну ніч окупанти залишили Херсон без світла – ОВА

Внаслідок ворожих обстрілів у новорічну ніч Херсон та навколишні населені пункти залишилися без електроенергії.

Джерело: голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич у Telegram

Пряма мова: "У новорічну ніч російські окупанти залишили Херсон та населені пункти, що поруч із містом, без світла.

Рашисти поцілили в об’єкт критичної інфраструктури. Без електропостачання – центр міста, мікрорайон ХБК, Білозерка, Комишани та інші села".

Деталі: Очільник ОВА зазначив, що найближчим часом енергетики приступлять до ремонтних робіт.

Що цьому передувало: У новорічну ніч на території всієї України оголосили повітряну тривогу.