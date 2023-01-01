У новорічну ніч окупанти залишили Херсон без світла – ОВА
Неділя, 1 січня 2023, 00:59
Внаслідок ворожих обстрілів у новорічну ніч Херсон та навколишні населені пункти залишилися без електроенергії.
Джерело: голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич у Telegram
Пряма мова: "У новорічну ніч російські окупанти залишили Херсон та населені пункти, що поруч із містом, без світла.
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Рашисти поцілили в об’єкт критичної інфраструктури. Без електропостачання – центр міста, мікрорайон ХБК, Білозерка, Комишани та інші села".
Деталі: Очільник ОВА зазначив, що найближчим часом енергетики приступлять до ремонтних робіт.
Що цьому передувало: У новорічну ніч на території всієї України оголосили повітряну тривогу.
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