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ППО знищила над Києвом 32 повітряні цілі – КМВА

"Українська правда"Неділя, 1 січня 2023, 04:40
Уламок ракети, збитої у Дніпровському районі Києва. Фото: КМВА

Під час ворожої атаки у новорічну ніч сили протиповітряної оборони збили над Києвом 23 повітряні цілі.

Джерело: Київська міська військова адміністрація у Telegram

Дослівно: "Силами ППО знищено вже 23 повітряні цілі".

Деталі: У військовій адміністрації Києва також повідомили, що у Дніпровському районі зафіксовані уламки ракети на проїжджій частині. Внаслідок падіння уламків ніхто не постраждав. 

Дані про нічну атаку на Київ уточнюються.

Наразі у столиці триває повітряна тривога.

Оновлено о 04:40. За попередньою інформацією КМВА, сили ППО знищили 32 ворожі повітряні цілі. 

ВІДЕО ДНЯ

Що цьому передувало: У новорічну ніч ворожі дрони і ракети атакували Київ та Київщину.

Теми: КиївППОракетний ударбезпілотники
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