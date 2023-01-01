ППО знищила над Києвом 32 повітряні цілі – КМВА
Неділя, 1 січня 2023, 03:40
Під час ворожої атаки у новорічну ніч сили протиповітряної оборони збили над Києвом 23 повітряні цілі.
Джерело: Київська міська військова адміністрація у Telegram
Дослівно: "Силами ППО знищено вже 23 повітряні цілі".
Реклама:
Деталі: У військовій адміністрації Києва також повідомили, що у Дніпровському районі зафіксовані уламки ракети на проїжджій частині. Внаслідок падіння уламків ніхто не постраждав.
Дані про нічну атаку на Київ уточнюються.
Наразі у столиці триває повітряна тривога.
ВІДЕО ДНЯ
Оновлено о 04:40. За попередньою інформацією КМВА, сили ППО знищили 32 ворожі повітряні цілі.
Що цьому передувало: У новорічну ніч ворожі дрони і ракети атакували Київ та Київщину.