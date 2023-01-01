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ППО знищила над Києвом 32 повітряні цілі – КМВА

"Українська правда"Неділя, 1 січня 2023, 03:40
ППО знищила над Києвом 32 повітряні цілі – КМВА
Уламок ракети, збитої у Дніпровському районі Києва. Фото: КМВА

Під час ворожої атаки у новорічну ніч сили протиповітряної оборони збили над Києвом 23 повітряні цілі.

Джерело: Київська міська військова адміністрація у Telegram

Дослівно: "Силами ППО знищено вже 23 повітряні цілі".

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Деталі: У військовій адміністрації Києва також повідомили, що у Дніпровському районі зафіксовані уламки ракети на проїжджій частині. Внаслідок падіння уламків ніхто не постраждав. 

Дані про нічну атаку на Київ уточнюються.

Наразі у столиці триває повітряна тривога.

ВІДЕО ДНЯ

Оновлено о 04:40. За попередньою інформацією КМВА, сили ППО знищили 32 ворожі повітряні цілі. 

Що цьому передувало: У новорічну ніч ворожі дрони і ракети атакували Київ та Київщину.

Теми: КиївППОракетний ударбезпілотники
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