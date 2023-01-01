ППО знищила над Києвом 32 повітряні цілі – КМВА

Під час ворожої атаки у новорічну ніч сили протиповітряної оборони збили над Києвом 23 повітряні цілі.

Джерело: Київська міська військова адміністрація у Telegram

Дослівно: "Силами ППО знищено вже 23 повітряні цілі".

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Деталі: У військовій адміністрації Києва також повідомили, що у Дніпровському районі зафіксовані уламки ракети на проїжджій частині. Внаслідок падіння уламків ніхто не постраждав.

Дані про нічну атаку на Київ уточнюються.

Наразі у столиці триває повітряна тривога.

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Оновлено о 04:40. За попередньою інформацією КМВА, сили ППО знищили 32 ворожі повітряні цілі.

Що цьому передувало: У новорічну ніч ворожі дрони і ракети атакували Київ та Київщину.