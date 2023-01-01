Через брак боєприпасів росіяни не зможуть підтримувати високий темп операцій в районі Бахмута – ISW
Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) вважають, що через вичерпування запасів артилерійських боєприпасів російським військам буде важко підтримувати поточний темп операцій на окремих ділянках фронту в Україні.
Джерело: щоденний звіт ISW
Деталі: Начальник Головного управління військової розвідки України Кирило Буданов повідомив 31 грудня, що російські війська в Україні відчувають значні проблеми з артилерійськими боєприпасами, які стануть більш відчутними до березня 2023 року.
Буданов заявив, що раніше російські сили використовували 60 тис. артилерійських снарядів на день, а зараз використовують лише від 19 тис. до 20 тис. снарядів.
Очільник ГУР розповів, що окупанти також вивезли всі залишки артилерійських боєприпасів з білоруських військових складів для підтримки своїх операцій в Україні.
Міністерство оборони Великої Британії повідомило 24 грудня, що російські війська наразі не мають необхідних запасів артилерійських боєприпасів для підтримки широкомасштабних наступальних операцій і що підтримання оборонних операцій уздовж протяжної лінії фронту в Україні вимагає від російських військових щоденного витрачання значної кількості снарядів і ракет.
За оцінками ISW, обмеженість боєприпасів, ймовірно, частково завадить російським військам підтримувати високий темп операцій в районі Бахмута в найближчій перспективі.
"Виснаження запасів артилерійських боєприпасів, ймовірно, вплине на здатність російських військових вести високі темпи операцій і в інших частинах України. Повідомлення про те, що росіяни вже вичерпали запаси боєприпасів у Білорусі, є ще одним показником того, що відновлення широкомасштабного російського наступу з Білорусі в найближчі місяці є малоймовірним" – йдеться у звіті інституту.
Основні висновки ISW за 31 грудня:
- Щорічне новорічне звернення Володимира Путіна продовжило демонструвати, що Путін не впевнений у своїй здатності формувати російський інформаційний простір і продовжує зосереджуватися на виправданні війни в Україні та її цінності для своєї внутрішньої аудиторії.
- Путін виступив зі штабу Південного військового округу в рамках своїх постійних зусиль, спрямованих на те, щоб показати себе ефективним лідером воєнного часу.
- Міністр оборони РФ Сергій Шойгу у своїй новорічній промові демонізував Україну і заявив, що перемога Росії неминуча.
- Російські війська, ймовірно, вичерпують свої запаси боєприпасів і, як наслідок, матимуть труднощі з підтриманням нинішніх темпів операцій в Україні.
- Окупанти розпочали чергову серію ракетних ударів по об'єктах критичної інфраструктури України, але зі зниженою інтенсивністю у порівнянні з попередніми масованими хвилями ударів.
- Українські та російські джерела заявили, що Україна та Росія обмінялися полоненими, але розійшлися у своїх повідомленнях щодо кількості обміняних осіб.
- Окупанти продовжували обмежені контратаки з метою відновлення втрачених позицій на лінії Сватове-Кремінна.
- Російські війська продовжували наступальні операції навколо Бахмута та Авдіївсько-Донецької дуги.
- Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) повідомило, що Запорізька атомна електростанція (ЗАЕС) ввечері 29 грудня втратила зв'язок з останньою працюючою резервною лінією електропередач.
- Російські війська продовжують операції на сході Запорізької області та вздовж південної осі.
- Міністр оборони України Олексій Резніков заявив 31 грудня, що йому "достеменно відомо", що Кремль планує закрити кордони для чоловіків, оголосити воєнний стан і почати чергову хвилю мобілізації "приблизно через тиждень".
- Російська окупаційна влада продовжує посилювати репресії з боку правоохоронних органів на окупованих територіях у відповідь на активність українських партизан.
- Російські окупаційні чиновники продовжують створювати нестерпні умови життя для мешканців окупованих територій.