Макрон пообіцяв підтримувати Україну до перемоги

Еммануель Макрон заявив у новорічному зверненні, що Франція продовжить допомагати Україні "безвідмовно" і "до самої перемоги".

Джерело: видання Le Dauphine, яке цитує новорічне привітання Макрона

Пряма мова: "Ми (Франція і Україна – ред.) будемо разом будувати справедливий і міцний мир. Розраховуйте на Францію і розраховуйте на Європу".

Що цьому передувало: Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що у 2023 році його країна продовжить підтримувати Україну.