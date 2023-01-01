Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Макрон пообіцяв підтримувати Україну до перемоги

"Українська правда"Неділя, 1 січня 2023, 05:40
Макрон пообіцяв підтримувати Україну до перемоги
Еммануель Макрон, скріншон з відеозвернення

Еммануель Макрон заявив у новорічному зверненні, що Франція продовжить допомагати Україні "безвідмовно" і "до самої перемоги".

Джерело: видання Le Dauphine, яке цитує новорічне привітання Макрона

Пряма мова: "Ми (Франція і Україна – ред.) будемо разом будувати справедливий і міцний мир. Розраховуйте на Францію і розраховуйте на Європу".

Реклама:

Що цьому передувало: Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що у 2023 році його країна продовжить підтримувати Україну.

Теми: МакронФранціяУкраїна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, відеоСудді, правоохоронці і нардепи придбали елітних авто на мільйони – "Схеми"

Командир "Азова": Ця війна надовго, закликаю всіх зробити свідомий вибір і взяти до рук зброю

Білий дім: лишилося коштів на один пакет військової допомоги Україні

Просідання ґрунту на "Деміївці": у "Київському метрополітені" заявляють, що ситуація стабілізована

Bloomberg: Пентагон попередив Конгрес, що грошей для України залишилось до 30 грудня

ЄС 1 лютого збереться на спецсаміт обговорити 50 млрд євро для України

Усі новини...
Макрон
Шольц розкрив подробиці перемовин з Путіним: дивна реакція на санкції та конспірологія - ЗМІ
У Макрона допускають, що Китай надає РФ підтримку у війні
Зеленський попередив Макрона про провокації Росії на ЗАЕС
Останні новини
06:28
Британія допоможе Україні зміцнити морський потенціал – The Guardian
05:14
Китай погрожує "контрзаходами" США за продаж зброї Тайваню
04:31
Росіяни продовжують атакувати по лінії Куп'янськ-Сватове-Кремінна – звіт ISW
03:57
оновленоРосіяни запускали "Шахеди": під ударом був Старокостянтинів
03:23
КНДР заявила про успішний запуск твердопаливної балістичної ракети
02:13
Підконтрольна російському Міноборони ПВК почала вербувати на війну людей із ВІЛ – ЗМІ
01:38
В ГУР розповіли про стан дружини Буданова після отруєння
01:11
фото, відеоСудді, правоохоронці і нардепи придбали елітних авто на мільйони – "Схеми"
00:06
Командир "Азова": Ця війна надовго, закликаю всіх зробити свідомий вибір і взяти до рук зброю
23:23
Дев’ять разів за добу росіяни обстріляли Сумщину – ОВА
Усі новини...
Реклама: