Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Макрон пообіцяв підтримувати Україну до перемоги

"Українська правда"Неділя, 1 січня 2023, 06:40
Еммануель Макрон, скріншон з відеозвернення

Еммануель Макрон заявив у новорічному зверненні, що Франція продовжить допомагати Україні "безвідмовно" і "до самої перемоги".

Джерело: видання Le Dauphine, яке цитує новорічне привітання Макрона

Пряма мова: "Ми (Франція і Україна – ред.) будемо разом будувати справедливий і міцний мир. Розраховуйте на Францію і розраховуйте на Європу".

Що цьому передувало: Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що у 2023 році його країна продовжить підтримувати Україну.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: МакронФранціяУкраїна
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

У новорічну ніч ЗСУ знищили в Макіївці 400 окупантів

оновлено о 04:15ППО збила над Києвом 20 повітряних цілей – КМВА

Данілов: Росія може стати колонією країни-сусіда, це дуже небезпечно

Зеленський: У Росії запанував страх, і правильно бояться

відеоУ Києві чоловік запускав салюти на Новий рік – його затримали

Axios: Зеленський та Нетаньягу вели переговори про обмін ППО на голосування України в ООН

Усі новини...
Макрон
Макрон вважає малоймовірним вступ України до НАТО - через Москву
Макрон закликав Європу зменшити залежність від США у питаннях безпеки
Франція передала Україні Crotale і обіцяє Caesar та іншу зброю на початку 2023 року
Останні новини
04:30
У новорічну ніч ЗСУ знищили в Макіївці 400 окупантів
04:15
оновлено о 04:15ППО збила над Києвом 20 повітряних цілей – КМВА
03:20
оновлено о 04:00У Києві та області працює ППО, у столиці прогриміли вибухи
02:13
Сили ППО збили дев'ять "Шахедів" та одну ракету над Дніпропетровською і Запорізькою областями
01:49
оновлено о 02:00Повітряна атака на Київ: пошкоджено будинок, постраждав 19-річний хлопець
01:03
У Дніпрі – вибухи, на Полтавщині працює ППО
23:45
На Київщині знайшли уламки російської ракети Х-55
23:33
На війні загинув режисер монтажу Віктор Онисько
23:16
доповненоУкраїну атакують "Шахеди", в багатьох областях повітряна тривога
22:55
+20: у Німеччині зафіксували найтепліший переддень Нового року
Усі новини...