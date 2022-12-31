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Шольц пообіцяв підтримувати Україну у 2023 році

"Українська правда"Субота, 31 грудня 2022, 04:55
Шольц пообіцяв підтримувати Україну у 2023 році
Олаф Шольц, фото tagesschau

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що у 2023 році його країна продовжить підтримувати Україну.

Джерело: новорічне звернення Шольца, яке цитує німецький телеканал Tagesschau

Пряма мова: "Жоден огляд року не обходиться без кадрів 24 лютого, коли на світанку перші російські ракети влучили в Київ, Харків, Одесу та інші українські міста.

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Путін веде імперіалістичну загарбницьку війну прямо посеред Європи. Однак він не захопив Україну за кілька днів, як планував. Українці мужньо захищають свою країну, у тому числі завдяки нашій допомозі".

Деталі: Шольц запевнив, що й надалі підтримуватиме Україну.

Канцлер також наголосив, що НАТО і ЄС не розділені, як під час багатьох попередніх криз, а "більш єдині, ніж вони були протягом тривалого часу".

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Що цьому передувало: Нещодавно міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заперечила можливість ведення "нормальних відносин" із Росією, яка здійснила повномасштабне вторгнення в Україну.

Теми: НімеччинаШольцУкраїна
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