Шольц пообіцяв підтримувати Україну у 2023 році
Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що у 2023 році його країна продовжить підтримувати Україну.
Джерело: новорічне звернення Шольца, яке цитує німецький телеканал Tagesschau
Пряма мова: "Жоден огляд року не обходиться без кадрів 24 лютого, коли на світанку перші російські ракети влучили в Київ, Харків, Одесу та інші українські міста.
Путін веде імперіалістичну загарбницьку війну прямо посеред Європи. Однак він не захопив Україну за кілька днів, як планував. Українці мужньо захищають свою країну, у тому числі завдяки нашій допомозі".
Деталі: Шольц запевнив, що й надалі підтримуватиме Україну.
Канцлер також наголосив, що НАТО і ЄС не розділені, як під час багатьох попередніх криз, а "більш єдині, ніж вони були протягом тривалого часу".
Що цьому передувало: Нещодавно міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заперечила можливість ведення "нормальних відносин" із Росією, яка здійснила повномасштабне вторгнення в Україну.