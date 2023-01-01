Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У новорічну ніч ППО збила 45 російських шахедів

Роман ПетренкоНеділя, 1 січня 2023, 08:28
новорічне привітання росіян, фото нацполіції

У ніч з 31 грудня на 1 січня російські окупанти атакували Україну безпілотниками-камікадзе іранського виробництва Shahed-131/136, з них 45 збиті.

Джерело: Повітряні сили

Деталі: Уточнюється, що в результаті бойової роботи протиповітряною обороною Повітряних Сил у взаємодії з ППО інших складових Сил оборони України знищено 45 ударних БпЛА.

Що цьому передувало: У новорічну ніч ворожі дрони і ракети атакували Київ та Київщину.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: ППОобстрілвійнасвяткування
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

У новорічну ніч ЗСУ знищили в Макіївці 400 окупантів

оновлено о 04:15ППО збила над Києвом 20 повітряних цілей – КМВА

Данілов: Росія може стати колонією країни-сусіда, це дуже небезпечно

Зеленський: У Росії запанував страх, і правильно бояться

відеоУ Києві чоловік запускав салюти на Новий рік – його затримали

Axios: Зеленський та Нетаньягу вели переговори про обмін ППО на голосування України в ООН

Усі новини...
Через брак боєприпасів росіяни не зможуть підтримувати високий темп операцій в районі Бахмута – ISW
Сили оборони відбили ворожі атаки біля 9 населених пунктів і знищили 13 "Шахедів" – зведення
На Луганщині лікарня за тиждень прийняла 350 поранених окупантів – Генштаб
У Києві закриті декілька станцій метро: виявили уламки ракети
Останні новини
05:45
У РФ заявили, що український безпілотник атакував енергооб'єкт у Брянській області
04:30
У новорічну ніч ЗСУ знищили в Макіївці 400 окупантів
04:15
оновлено о 04:15ППО збила над Києвом 20 повітряних цілей – КМВА
03:20
оновлено о 04:00У Києві та області працює ППО, у столиці прогриміли вибухи
02:13
Сили ППО збили дев'ять "Шахедів" та одну ракету над Дніпропетровською і Запорізькою областями
01:49
оновлено о 02:00Повітряна атака на Київ: пошкоджено будинок, постраждав 19-річний хлопець
01:03
У Дніпрі – вибухи, на Полтавщині працює ППО
23:45
На Київщині знайшли уламки російської ракети Х-55
23:33
На війні загинув режисер монтажу Віктор Онисько
23:16
доповненоУкраїну атакують "Шахеди", в багатьох областях повітряна тривога
Усі новини...