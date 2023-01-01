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У новорічну ніч ППО збила 45 російських шахедів

Роман ПетренкоНеділя, 1 січня 2023, 07:28
У новорічну ніч ППО збила 45 російських шахедів
новорічне привітання росіян, фото нацполіції

У ніч з 31 грудня на 1 січня російські окупанти атакували Україну безпілотниками-камікадзе іранського виробництва Shahed-131/136, з них 45 збиті.

Джерело: Повітряні сили

Деталі: Уточнюється, що в результаті бойової роботи протиповітряною обороною Повітряних Сил у взаємодії з ППО інших складових Сил оборони України знищено 45 ударних БпЛА.

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Що цьому передувало: У новорічну ніч ворожі дрони і ракети атакували Київ та Київщину.

Теми: ППОобстрілвійнасвяткування
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