У новорічну ніч ППО збила 45 російських шахедів
Неділя, 1 січня 2023, 08:28
У ніч з 31 грудня на 1 січня російські окупанти атакували Україну безпілотниками-камікадзе іранського виробництва Shahed-131/136, з них 45 збиті.
Джерело: Повітряні сили
Деталі: Уточнюється, що в результаті бойової роботи протиповітряною обороною Повітряних Сил у взаємодії з ППО інших складових Сил оборони України знищено 45 ударних БпЛА.
Що цьому передувало: У новорічну ніч ворожі дрони і ракети атакували Київ та Київщину.
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