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Київщину вночі атакували 32 безпілотниками, є пошкодження об’єкта інфраструктури – ОВА

Роман ПетренкоНеділя, 1 січня 2023, 08:46
Київщину вночі атакували 32 безпілотниками, є пошкодження об’єкта інфраструктури – ОВА
ЗБИТИЙ "ШАХЕД", ФОТО ілюстративне: MIL.IN.UA

Внаслідок російської атаки дронами на 1 січня у Київській області є пошкодження об'єкта інфраструктури, повідомив голова ОВА Олексій Кулеба.

Джерело: Кулеба у Telegram, КМДА

Пряма мова Кулеби: "Вночі Київська область відбила атаку дронами-шахедами. країна-терорист цілилась в об’єкти енергетичної інфраструктури.

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По області було запущено майже три десятки безпілотників".

Деталі: Кулеба уточнив, що є пошкодження об'єкта інфраструктури, але серед людей поранених немає.

Оновлено: КМДА уточнила, що у районі Києва було виявлено 32 повітряні цілі, усі 32 було знищено!

ВІДЕО ДНЯ

Інформація щодо жертв відсутня.

Водо- та теплопостачання столиці працює в штатному режимі.

Нагадаємо: У ніч з 31 грудня 2022 на 1 січня 2023 року російські окупанти атакували Україну безпілотниками-камікадзе іранського виробництва "Shahed-131/136", з них 45 були збиті.

Теми: Київська областьобстрілвійна
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