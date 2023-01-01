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Померла дівчина, поранена внаслідок російського обстрілу в Хмельницькому

Роман ПетренкоНеділя, 1 січня 2023, 10:11
Померла дівчина, поранена внаслідок російського обстрілу в Хмельницькому
рятувальники боряться з наслідками російського обстрілу 31 грудня в хмельницькому, фото ова

22-річна дівчина, яка була поранена в Хмельницькому внаслідок російських обстрілів 31 грудня, померла, повідомив очільник ОВА Сергій Гамалій.

Джерело: Гамалій у Telegram

Пряма мова Гамалія: "Дівчина (22 роки), яка у вкрай важкому стані вчора була госпіталізована до лікарні після обстрілів нашого міста, померла від отриманих травм".

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Нагадаємо: 31 грудня Гамалій повідомляв, що у лікарні внаслідок російських обстрілів було 8 цивільних.

Теми: ХмельницькийобстрілРосіявійна
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