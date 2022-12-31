Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У Миколаєві й Хмельницькому є поранені й руйнування через удари РФ

Катерина ТищенкоСубота, 31 грудня 2022, 20:00
наслідки обстрілу Миколаєва 31 грудня, фото: Natasya Nagorna/Facebook

У Миколаєві внаслідок ракетного удару РФ у суботу поранено 6 осіб, у Хмельницькому – 8.

Джерело: голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, мер Миколаєва Олександр Сєнкевич, голова Хмельницької ОВА Сергій Гамалій у Telegram

Дослівно Кім: "6 поранених. 3 госпіталізовано, 3 на місці надано допомогу".

Деталі: Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич повідомив, що внаслідок обстрілу міста 2 житлові будинки зруйновані вщент, іще 13 – пошкоджено (побиті вікна, двері, дах). У трьох навчальних закладах вилетіли вікна.

Також внаслідок обстрілу сталась пожежа на території гаражного кооперативу. Пошкоджено близько 20 гаражів. Займання на орієнтовній площі 150 кв.м ліквідували рятувальники ДСНС.

"Ще одна ракета впала біля проїжджої частини. Дорога засипана уламками, але вирви на асфальтовому покритті немає, проїхати можна. Незабаром наші комунальники все розчистять. Тут пошкоджень зазнали 2 автомобілі", - повідомив мер Миколаєва.

Сергій Гамалій повідомив, що під час ракетного удару відбулося влучання у військовий об’єкт в місті Хмельницькому. Пошкоджена техніка.

ВІДЕО ДНЯ

Також є влучання в АЗС. Окрім того, пошкоджено 8 транспортних засобів, 13 навколишніх житлових будинків, складські приміщення.

Госпіталізовано 8 цивільних осіб, наймолодшій постраждалій – 19 років, дівчина (22 роки) – у важкому стані.

Що передувало: Раніше повідомлялося про прильоти у Миколаєві й на Хмельниччині. Крім того, внаслідок ворожих ударів постраждав Київ.

Теми: МиколаївХмельницькийвійна
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

Axios: Зеленський та Нетаньягу вели переговори про обмін ППО на голосування України в ООН

Повітряні сили про унікальний досвід ППО України: ледве встигали перезаряджати NASAMS

фотоУ новорічну ніч ППО збила 45 російських шахедів

оновлено о 04:40ППО знищила над Києвом 32 повітряні цілі – КМВА

У новорічну ніч окупанти залишили Херсон без світла – ОВА

текст, відеоЗеленський: Перемога точно буде

Усі новини...
Миколаїв
У Миколаєві зупинили усі тролейбуси та трамваї
Заступник генсека ООН збирається в Україну для аналізу гуманітарної ситуації 
На Кінбурнській косі не лишилося цивільних, самі окупанти - Кім
Останні новини
13:20
Рубль був цікавіший, ніж гривня: головні економічні новини 2022 року
13:03
У новорічну ніч росіяни обстрілювали Херсон, вбили людину
12:53
З російського полону 31 грудня звільнили парамедика з "Азовсталі" Асана Ісенаджиєва
12:42
У Фінляндії в новорічну ніч виписали десятки штрафів за поводження з феєрверками
12:28
Axios: Зеленський та Нетаньягу вели переговори про обмін ППО на голосування України в ООН
12:04
В Укренерго оцінили ймовірність в Україні ще одного блекауту
11:47
В останній день року росіяни обстріляли 11 українських областей
11:33
У посольстві США розповіли, як під новорічний обстріл РФ думали про "русский корабль"
11:13
Повітряні сили про унікальний досвід ППО України: ледве встигали перезаряджати NASAMS
11:11
Померла дівчина, поранена внаслідок російського обстрілу в Хмельницькому
Усі новини...