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У Миколаєві й Хмельницькому є поранені й руйнування через удари РФ

Катерина ТищенкоСубота, 31 грудня 2022, 19:00
У Миколаєві й Хмельницькому є поранені й руйнування через удари РФ
наслідки обстрілу Миколаєва 31 грудня, фото: Natasya Nagorna/Facebook

У Миколаєві внаслідок ракетного удару РФ у суботу поранено 6 осіб, у Хмельницькому – 8.

Джерело: голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, мер Миколаєва Олександр Сєнкевич, голова Хмельницької ОВА Сергій Гамалій у Telegram

Дослівно Кім: "6 поранених. 3 госпіталізовано, 3 на місці надано допомогу".

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Деталі: Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич повідомив, що внаслідок обстрілу міста 2 житлові будинки зруйновані вщент, іще 13 – пошкоджено (побиті вікна, двері, дах). У трьох навчальних закладах вилетіли вікна.

Також внаслідок обстрілу сталась пожежа на території гаражного кооперативу. Пошкоджено близько 20 гаражів. Займання на орієнтовній площі 150 кв.м ліквідували рятувальники ДСНС.

"Ще одна ракета впала біля проїжджої частини. Дорога засипана уламками, але вирви на асфальтовому покритті немає, проїхати можна. Незабаром наші комунальники все розчистять. Тут пошкоджень зазнали 2 автомобілі", - повідомив мер Миколаєва.

ВІДЕО ДНЯ

Сергій Гамалій повідомив, що під час ракетного удару відбулося влучання у військовий об’єкт в місті Хмельницькому. Пошкоджена техніка.

Також є влучання в АЗС. Окрім того, пошкоджено 8 транспортних засобів, 13 навколишніх житлових будинків, складські приміщення.

Госпіталізовано 8 цивільних осіб, наймолодшій постраждалій – 19 років, дівчина (22 роки) – у важкому стані.

Що передувало: Раніше повідомлялося про прильоти у Миколаєві й на Хмельниччині. Крім того, внаслідок ворожих ударів постраждав Київ.

Теми: МиколаївХмельницькийвійна
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