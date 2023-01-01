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Повітряні сили про унікальний досвід ППО України: ледве встигали перезаряджати NASAMS

Валентина РоманенкоНеділя, 1 січня 2023, 11:13
ЗРК NASAMS. ілюстративне фото

Українські фахівці протиповітряної оборони "на відмінно" освоїли зенітні ракетні комплекси NASAMS, які в ніч на 1 січня 2023 року вправно знищували іранські безпілотники-камікадзе.

Джерело: речник Повітряних сил полковник Юрій Ігнат в ефірі національного телемарафону

Пряма мова: "Бачимо, що небо було дійсно під надійним захистом. Хочеться ще відзначити допомогу партнерів. Для них має бути такий знак-сигнал, тому що NASAMS ледве встигали перезаряджати наші військовослужбовці. Як з артилерії ними лупили.

Такого досвіду застосування цього ЗРК, мабуть, ніхто не має: під час ведення бою перезаряджати комплекс і знищувати повітряні цілі. Це говорить про те, що в нас просто їх мало… ракети є, а самих ЗРК нам треба більше.

Це ще один сигнал нашим партнерам – наскільки вправно та ефективно в таких бойових умовах можуть застосовувати бойову техніку іноземного виробництва наші фахівці, які лише кілька тижнів тому проходили навчання".

Деталі: Ігнат підтвердив, що всі 45 дронів-камкадзе, направлені ворогом на Україну в новорічну ніч, були знищені підрозділами протиповітряної оборони.

Теми: Повітряні сили ЗСУвійна
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