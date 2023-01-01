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У новорічну ніч росіяни обстрілювали Херсон, вбили людину

Роман ПетренкоНеділя, 1 січня 2023, 13:03
фото обстріляної лікарні херсона в новорічну ніч, оп

Російські окупанти вночі обстрілювали Херсон, внаслідок чого загинула одна людина.

Джерело: голова ОВА Ярослав Янушевич, заступник голови ОП Кирило Тимошенко

Пряма мова Янушевича: "Окупанти не припиняли бити по місту в новорічну ніч.

Внаслідок чергового російського обстрілу 1 людина загинула, 1 - поранена.

Пошкоджено будівлі обласної дитячої лікарні".

Деталі: За даними влади, зафіксовано 7 прильотів, вибито понад 700 вікон.

Тимошенко уточнив, що, окрім вбитих у Києві, Хмельницькому та Херсоні, в Україні 31 грудня поранені 50 людей.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо: 22-річна дівчина, яка була поранена в Хмельницькому внаслідок російських обстрілів 31 грудня, померла

Теми: ХерсонРосіяобстріл
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