У новорічну ніч росіяни обстрілювали Херсон, вбили людину
Неділя, 1 січня 2023, 12:03
Російські окупанти вночі обстрілювали Херсон, внаслідок чого загинула одна людина.
Джерело: голова ОВА Ярослав Янушевич, заступник голови ОП Кирило Тимошенко
Пряма мова Янушевича: "Окупанти не припиняли бити по місту в новорічну ніч.
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Внаслідок чергового російського обстрілу 1 людина загинула, 1 - поранена.
Пошкоджено будівлі обласної дитячої лікарні".
Деталі: За даними влади, зафіксовано 7 прильотів, вибито понад 700 вікон.
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Тимошенко уточнив, що, окрім вбитих у Києві, Хмельницькому та Херсоні, в Україні 31 грудня поранені 50 людей.
Нагадаємо: 22-річна дівчина, яка була поранена в Хмельницькому внаслідок російських обстрілів 31 грудня, померла