У Росії ракет ще на два масованих удари – Буданов

У РФ лишилося ракет лише на два масованих удари по Україні, розповів очільник Головного управління розвідки Кирило Буданов.

Джерело: Буданов у інтерв’ю на телемарафоні, якого цитує пресслужба ГУР

Деталі: За словами Буданова, росіяни зменшують кількість ракет в ударах, щоб тримати імітацію інтенсивності цих атак.

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За даними розвідки, на одну ракетну атаку Росії потрібно працювати 1,5-2 місяці.

Буданов наголосив, що до березня у РФ буде критична ситуація з озброєнням.

Також глава ГУР заспокоїв, що ситуація у Бахмуті не катастрофічна, проте там катастрофа з самим містом та його руйнуваннями. Буданов додав, що росіяни зазнають шалених втрат поблизу Бахмута.

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Він також вважає, що 2023 рік принесе Україні перемогу, а Росії – трансфер влади.

Нагадаємо: Російські окупанти втрачають "тисячі солдатів" у боях під Бахмутом, повідомив голова Луганської області Сергій Гайдай.