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У Росії ракет ще на два масованих удари – Буданов

Роман ПетренкоНеділя, 1 січня 2023, 15:53
КИРИЛО БУДАНОВ, ФОТО ДМИТРА ЛАРІНА, УП

У РФ лишилося ракет лише на два масованих удари по Україні, розповів очільник Головного управління розвідки Кирило Буданов.

Джерело: Буданов у інтерв’ю на телемарафоні, якого цитує пресслужба ГУР

Деталі: За словами Буданова, росіяни зменшують кількість ракет в ударах, щоб тримати імітацію інтенсивності цих атак.

За даними розвідки, на одну ракетну атаку Росії потрібно працювати 1,5-2 місяці.

Буданов наголосив, що до березня у РФ буде критична ситуація з озброєнням.

Також глава ГУР заспокоїв, що ситуація у Бахмуті не катастрофічна, проте там катастрофа з самим містом та його руйнуваннями. Буданов додав, що росіяни зазнають шалених втрат поблизу Бахмута.

Він також вважає, що 2023 рік принесе Україні перемогу, а Росії – трансфер влади.

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Теми: розвідкавійнаРосія
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