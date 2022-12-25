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Росіяни втратили під Бахмутом тисячі військових – Гайдай

Роман ПетренкоНеділя, 25 грудня 2022, 13:06
російський військовий на бахмутському напрямку, фото getty

Російські окупанти втрачають "тисячі солдатів" у боях під Бахмутом, повідомив голова Луганської області Сергій Гайдай.

Джерело: Гайдай в ефірі телемарафону

Пряма мова Гайдая: "Що стосується Бахмута, то це вже більше навіть не в стратегічному військовому плані, хоча й таке є, а більше символізм, який дуже любить кремлівський режим.

Плюс ще "кадировці" і "вагнерівці" хочуть довести і показати бункерному діду, що вони на щось спроможні.

Але поки вони там втрачають тисячі своїх солдатів, які там залишаються на все життя".

Деталі: За словами Гайдая, плани росіян залишаються – вони хочуть вийти на кордони Донецької та Луганської областей.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо: Інститут вивчення війни (ISW) спостеріг сповільнення наступу російських військ у районі Бахмута і припускає, що загарбники будуть ініціювати тактичну або оперативну паузу.

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Теми: БахмутРосіявійна
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