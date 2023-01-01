На війні загинув режисер монтажу Віктор Онисько

На фронті загинув відомий український режисер монтажу Віктор Онисько.

Джерело: дружина режисера Ольга Бірзул у Facebook

Дослівно: "Два рази на нулі – Херсонщина і Донбас. Без жодної можливості на побачення. Ти дуже втомився, але беріг своїх побратимів. Ти переживав за кожну втрату. Ти казав, що на війні немає більшої тортури, ніж повідомляти родинам про загиблих. Тепер і я відчула це на собі. Моє серце розривалося, коли твій воїн ридав у слухавку і присягався мені, що не знав кращої людини і командира".

Деталі: Полеглий захисник працював над українськими фільмами та серіалами — зокрема над стрічками "Захар Беркут" та "Сторожова застава".

У нього залишилася 9-річна донька.