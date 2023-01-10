Польща змінює концепцію оборони за висновками з війни РФ проти України

Польща змінить концепцію оборони від агресії зі сходу після висновків, зроблених з дій російської армії в Україні.

Про це в інтерв’ю польським виданням розповіли міністр оборони Маріуш Блащак та його заступник Войцех Скуркевич.

Блащак у розмові з i.pl детально розповів про створення нової дивізії польської армії, завданням якої є посилити оборону на схід від Вісли. "Для Польщі головною реальною загрозою є Росія з її імперськими амбіціями. Тож нам треба мати більше сил на сході країни, і для цього створюється нова дивізія", - зазначив міністр.

За його словами, у виборі місця розгортання враховували і можливості стримувати ворога та маневрувати, і "демографічні, комунікаційні та соціальні аспекти". Нову дивізію хочуть розмістити між двома іншими на східних рубежах.

"Ми будемо фокусуватися на обороні кожного метра нашої землі. Ми відходимо від доктрини, яка роками діяла за часів нинішньої опозиції. Тоді вважалося, що оборона розпочинатиметься по Віслі і зі східних рубежів ми відійдемо без бою. Це може призвести до таких трагедій, як ми бачили в Україні у Бучі… Нам треба бути дуже сильними, особливо на сході, тому що там пролягає основний фронтир нашої безпеки та незалежності… Нашою метою буде ефективно стримувати ворога, а якщо доведеться - приймати бій на сході нашої країни, на наших кордонах", - сказав Маріуш Блащак.

Він додав, що у нинішніх реаліях потрібно забути підходи, за якими Польщі потрібна невелика професійна армія і що для оборони є сенс відходити до Вісли.

Маріуш Блащак зачепив і питання допомоги Україні, зазначивши, що Польща свідомо робить для цього багато, тому що чим гірших втрат Росія зазнає зараз в Україні, тим у більшій безпеці буде Польща та інші країни демократичного світу. "Ми маємо пам’ятати про це та бути з Україною до кінця", - наголосив міністр.

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Ці ж тези повторив заступник Блащака Войцех Скуркевич в інтерв’ю "Польському радіо".

"Ми змінили всілякі докрини, в яких ще кілька років тому, під час правління наших попередників, йшлося про те, що віддаємо східну частину країни, лінію оборони встановлюємо на Віслі і тоді відтіснятимемо агресора на схід. Абсолютно — ні; те, що сталося в Україні: Буча, Гостомель, Херсон показали, що не можна віддати й одного сантиметра польської землі, бо це вдарятиме в безпеку цивільного населення", — сказав він.

Нагадаємо, раніше Блащак оголосив, що на сході Польщі буде сформована 1-ша піхотна дивізія Легіонів Війська Польського, оснащена придбаними в Південної Кореї та США танками.