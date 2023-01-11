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Зеленський: риторики про "відкриті двері" НАТО недостатньо для України

"Європейська правда"Середа, 11 січня 2023, 18:19

Президент Володимир Зеленський сподівається на конкретні рішення щодо членства України в НАТО на саміті Альянсу, який відбудеться влітку у Вільнюсі.

Про це він заявив у Львові на пресконференції з президентами Польщі та Литви, повідомляє "Європейська правда".

"Що стосується Вільнюса. На сьогодні просто підтримки України у вигляді риторики про відкриті двері недостатньо. А саме недостатньо для мотивації нашої держави, а якщо говорити конкретніше – недостатньо для мотивації наших воїнів", - сказав Зеленський.

Він навів приклад отриманого статусу кандидата на вступ до Євросоюзу, як конкретне рішення, яке мотивує Україну.

"Нам потрібні кроки вперед. Рішення буде у Вільнюсі. Ми дуже очікуємо потужні кроки. Ми очікуємо на щось більше, ніж відкриті двері. Такі речі мотивують, як кандидатство в ЄС. Що все це правда, що нас не годують обіцянками, що дійсно нас бачать серед рівних. Відкриття діалогу про вступ до ЄС цього року мотивує боротися. Так само, як і кроки вперед на Вільнюському саміті", - сказав президент.

Як повідомлялося, вступ України в НАТО більшість громадян України вважають найкращим варіантом гарантування національної безпеки після російської агресії.

Крім того, понад дві третини українців проти відмови від наміру вступити у НАТО в обмін на виведення російських військ з окупованих територій.

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Нагадаємо, генсек НАТО заявив, що першочерговим завданням для країн Альянсу є допомога Україні у війні з Росією, і лише після перемоги можна буде говорити про повноцінне членство.

Теми: ЗеленськийНАТОпрезидент
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