Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Мінус засіб ППО і 430 вояків: втрати Росії у війні ростуть

Олена РощінаЧетвер, 12 січня 2023, 07:45
Мінус засіб ППО і 430 вояків: втрати Росії у війні ростуть
Робота українських бійців, фото Генштабу ЗСУ

За добу 11 січня російська армія втратила у загарбницькій війні проти України орієнтовно 430 військовослужбовців і засіб протиповітряної оборони, українські бійці збили три ворожих безпілотники. 

Джерело: Генеральний штаб ЗСУ

Деталі: Загальні бойові втрати РФ із 24.02.22 по 12.01.23 орієнтовно склали:

Реклама:
  • особового складу ‒ близько 113 990 (+430) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 3 094 (+0) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 6 159 (+0) од,
  • артилерійських систем – 2 082 (+4) од,
  • РСЗВ – 437 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 218 (+1) од,
  • літаків – 285 (+0) од,
  • гелікоптерів – 276 (+1) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 865 (+3),
  • крилаті ракети ‒ 723 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 17 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 4 826 (+0) од,
  • спеціальна техніка ‒ 184 (+0).

Дані уточнюються.

 

Теми: війнаРосіяГенштаб
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, відеоСудді, правоохоронці і нардепи придбали елітних авто на мільйони – "Схеми"

Командир "Азова": Ця війна надовго, закликаю всіх зробити свідомий вибір і взяти до рук зброю

Білий дім: лишилося коштів на один пакет військової допомоги Україні

Просідання ґрунту на "Деміївці": у "Київському метрополітені" заявляють, що ситуація стабілізована

Bloomberg: Пентагон попередив Конгрес, що грошей для України залишилось до 30 грудня

ЄС 1 лютого збереться на спецсаміт обговорити 50 млрд євро для України

Усі новини...
війна
Від початку доби на фронті було 30 зіткнень – зведення Генштабу
Президент Чехії: Перемогу Росії не можна допустити, підтримка України критично важлива
У "пресслужбі" Пригожина заявили, що його поховали в закритому форматі. РосЗМІ публікують фото
Останні новини
06:51
Росіяни хочуть створити "машинобудівний концерн" на базі захопленого "Азовмашу" – ЦНС
06:28
Британія допоможе Україні зміцнити морський потенціал – The Guardian
05:14
Китай погрожує "контрзаходами" США за продаж зброї Тайваню
04:31
Росіяни продовжують атакувати по лінії Куп'янськ-Сватове-Кремінна – звіт ISW
03:57
оновленоРосіяни запускали "Шахеди": під ударом був Старокостянтинів
03:23
КНДР заявила про успішний запуск твердопаливної балістичної ракети
02:13
Підконтрольна російському Міноборони ПВК почала вербувати на війну людей із ВІЛ – ЗМІ
01:38
В ГУР розповіли про стан дружини Буданова після отруєння
01:11
фото, відеоСудді, правоохоронці і нардепи придбали елітних авто на мільйони – "Схеми"
00:06
Командир "Азова": Ця війна надовго, закликаю всіх зробити свідомий вибір і взяти до рук зброю
Усі новини...
Реклама: