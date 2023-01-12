Мінус засіб ППО і 430 вояків: втрати Росії у війні ростуть

За добу 11 січня російська армія втратила у загарбницькій війні проти України орієнтовно 430 військовослужбовців і засіб протиповітряної оборони, українські бійці збили три ворожих безпілотники.

Джерело: Генеральний штаб ЗСУ

Деталі: Загальні бойові втрати РФ із 24.02.22 по 12.01.23 орієнтовно склали:

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особового складу ‒ близько 113 990 (+430) осіб ліквідовано,

танків ‒ 3 094 (+0) од,

бойових броньованих машин ‒ 6 159 (+0) од,

артилерійських систем – 2 082 (+4) од,

РСЗВ – 437 (+0) од,

засоби ППО ‒ 218 (+1) од,

літаків – 285 (+0) од,

гелікоптерів – 276 (+1) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 865 (+3),

крилаті ракети ‒ 723 (+0),

кораблі /катери ‒ 17 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 4 826 (+0) од,

спеціальна техніка ‒ 184 (+0).

Дані уточнюються.