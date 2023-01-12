Мінус засіб ППО і 430 вояків: втрати Росії у війні ростуть
Четвер, 12 січня 2023, 07:45
За добу 11 січня російська армія втратила у загарбницькій війні проти України орієнтовно 430 військовослужбовців і засіб протиповітряної оборони, українські бійці збили три ворожих безпілотники.
Джерело: Генеральний штаб ЗСУ
Деталі: Загальні бойові втрати РФ із 24.02.22 по 12.01.23 орієнтовно склали:
Реклама:
- особового складу ‒ близько 113 990 (+430) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 3 094 (+0) од,
- бойових броньованих машин ‒ 6 159 (+0) од,
- артилерійських систем – 2 082 (+4) од,
- РСЗВ – 437 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 218 (+1) од,
- літаків – 285 (+0) од,
- гелікоптерів – 276 (+1) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 865 (+3),
- крилаті ракети ‒ 723 (+0),
- кораблі /катери ‒ 17 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 4 826 (+0) од,
- спеціальна техніка ‒ 184 (+0).
Дані уточнюються.