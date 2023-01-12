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Мінус засіб ППО і 430 вояків: втрати Росії у війні ростуть

Олена РощінаЧетвер, 12 січня 2023, 08:45
Робота українських бійців, фото Генштабу ЗСУ

За добу 11 січня російська армія втратила у загарбницькій війні проти України орієнтовно 430 військовослужбовців і засіб протиповітряної оборони, українські бійці збили три ворожих безпілотники. 

Джерело: Генеральний штаб ЗСУ

Деталі: Загальні бойові втрати РФ із 24.02.22 по 12.01.23 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 113 990 (+430) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 3 094 (+0) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 6 159 (+0) од,
  • артилерійських систем – 2 082 (+4) од,
  • РСЗВ – 437 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 218 (+1) од,
  • літаків – 285 (+0) од,
  • гелікоптерів – 276 (+1) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 865 (+3),
  • крилаті ракети ‒ 723 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 17 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 4 826 (+0) од,
  • спеціальна техніка ‒ 184 (+0).

Дані уточнюються.

 

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Теми: війнаРосіяГенштаб
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