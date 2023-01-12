МВС Британії: у санкційному списку 10 російських олігархів, які мали "золоті візи"

Десять росіян, які були внесені до санкційного списку Великої Британії після вторгнення в Україну, скористалися "золотою візою" для переїзду до Великої Британії для супербагатих.

Про це повідомила міністр внутрішніх справ Британії Суелла Браверман, пише "Європейська правда" із посиланням на The Guardian.

Міністр заявила, що "меншість" з понад 6000 осіб, які скористалися візовим маршрутом рівня 1 (інвестори), потенційно піддаються високому ризику отримання багатства через корупцію, нелегальність або організовану злочинність - і що багато хто з них все ще перебуває під слідством поліції.

Ці дані були оприлюднені в письмовій заяві у четвер після довгоочікуваного перегляду візової схеми, яку багато хто звинувачував у тому, що вона дозволила підтримуваним Кремлем олігархам закріпитися у Британії.

Візовий маршрут першого рівня, за яким заможні особи могли придбати право на проживання у Британії шляхом інвестування у зареєстровані у Британії компанії, був закритий у лютому після вторгнення Росії в Україну на тлі побоювань щодо зловживань цією системою.

Протягом семи років між 2008 і 2015 роками існували мінімальні перевірки джерел походження коштів, заявники не потребували банківського рахунку у Британії і не було жодних спеціальних перевірок на предмет відмивання коштів, отриманих злочинним шляхом.

У 2018 році Міністерство внутрішніх справ замовило огляд із зобов'язанням опублікувати його результати після отруєнь у Солсбері.

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У письмовій заяві міністра Браверман повідомила, що Міністерство внутрішніх справ перевірило 6312 мігрантів першого рівня та їхніх повнолітніх утриманців, які отримали дозвіл на проживання в період між запуском маршруту 30 червня 2008 року та введенням 6 квітня 2015 року вимоги про відкриття регульованого банківського рахунку у Великобританії.

"Аналіз справ виявив невелику меншість осіб, пов'язаних з візовим маршрутом рівня 1 (інвесторів), які потенційно піддавалися високому ризику отримання статків через корупцію або іншу незаконну фінансову діяльність, та/або були причетні до серйозної та організованої злочинності", - заявила Браверман.

Протягом розглянутого періоду обов'язок проведення перевірок на предмет відмивання грошей покладався на фінансові установи, але ці установи покладалися на золоті візи як на знак легітимності. Близько 68% всіх золотих віз, виданих громадянам Китаю, і 85% - громадянам Росії, були видані протягом цього періоду.