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Латвія передасть Україні ЗРК Stinger, гелікоптери, дрони і боєприпаси

"Європейська правда"Середа, 18 січня 2023, 13:25

Латвія відправить в Україну зенітно-ракетні комплекси Stinger, гелікоптери, кулемети з боєприпасами і безпілотники.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє портал Delfi.

Цього тижня міністерка оборони Інара Мурнієце в рамках робочого візиту відвідала Україну, де в Києві зустрілася з міністром оборони Олексієм Резніковим. Під час зустрічі міністри детально обговорили ефективність вже наданої Латвією підтримки та заплановані поставки військової підтримки Україні.

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"Під час бесіди з міністром оборони України я підтвердила непохитну підтримку уряду і жителів Латвії Україні в цій страшній війні. Найближчим часом ми направимо в Україну нові партії військової підтримки - зенітно-ракетні комплекси Stinger, гелікоптери, кулемети з боєприпасами і безпілотні літальні апарати. Латвія і цьогоріч продовжить навчання солдатів ЗСУ різного рівня, планується збільшити інтенсивність навчання і навчити щонайменше удвічі більше українців, як ми це робили у 2022 році", - сказала Мурнієце після зустрічі.

У листопаді минулого року фонд Ziedot.lv розпочав кампанію зі збору коштів "Хороші новини". Протягом двох місяців під час кампанії було пожертвувано 439 768 євро, які підуть на закупівлю виробленої в Латвії військової техніки та спорядження.

25 січня в будівлі 19-го батальйону бойового забезпечення Земессардзе в Улброці відбудеться захід із відправлення першої партії техніки.

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У ньому візьмуть участь міністерка оборони Інара Мурнієце, посол України в Латвії Олександр Міщенко, колишній командувач Національними збройними силами Латвії Раймонд Граубе, керівниця Ziedot.lv Рута Діманта, представник LV-Teh Угіс Свірідо, представник Global Wolf Motors Клавс Ашманіс і представники збройних сил України.

Міноборони повідомило на початку січня, що підтримка, яку Латвія надає Україні, склала 0,93% від ВВП, або понад 314 млн євро. Із цієї суми приблизно 300 млн євро - це військова підтримка, надана латвійським урядом Україні, а інша частина - кошти, пожертвувані латвійцями. Військова допомога Латвії Україні складається з боєприпасів, протитанкових засобів, зенітно-ракетних комплексів Stinger, безпілотних літальних апаратів, самохідних гаубиць, гелікоптерів, палива, індивідуального спорядження, сухих пайків для солдатів та інших необхідних предметів.

Теми: ЛатвіяУкраїназброявійна
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