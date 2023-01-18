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США готують один із найбільших пакетів військової допомоги Україні: без танків – CNN

"Європейська правда"Середа, 18 січня 2023, 18:24
США готують один із найбільших пакетів військової допомоги Україні: без танків – CNN
Фото: Lerone Pieters via Unsplash

Сполучені Штати готуються найближчими днями оголосити про один з найбільших пакетів військової допомоги Україні, в якому, як очікується, не буде танків – Вашингтон наразі не готовий задовольнити це прохання Києва.

Про це телеканалу CNN повідомили два поінформовані американські чиновники, передає "Європейська правда".

Поки що США ухиляються від надання Україні своїх танків Abrams, хоча Велика Британія та інші ключові союзники готуються надати танки, які можуть мати вирішальне значення у війні, оскільки Київ готується до можливого широкомасштабного російського контрнаступу.

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Хоча американські посадовці публічно підтримують рішення союзників щодо танків, поки що жоден із них не дав зрозуміти, що адміністрація Джо Байдена може змінити свою думку і відправити американські танки Україні.

У Пентагоні пояснюють, що таке рішення не пов’язане з побоюванням ескалації у відносинах з Росією чи ризиків потрапляння до Москви американського озброєння. Занепокоєння викликає те, наскільки складно експлуатувати і обслуговувати 70-тонний Abrams і чи підійде він українським військам.

Найбільший на сьогоднішній день пакет безпекової допомоги США, про який було оголошено на початку січня 2023 року, становив понад три мільярди доларів і містив першу партію бойових машин піхоти Bradley.

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Зазначимо, що загальна військова допомога адміністрації Байдена Україні становить близько 25 мільярдів доларів, з них понад 24 мільярди були надані після початку повномасштабного вторгнення РФ у лютому 2022 року.

Нагадаємо, цього тижня близько сотні українських військових, які стануть операторами й техперсоналом систем протиповітряної оборони Patriot, почали навчання у США. Тим часом Нідерланди стали третьою країною, що анонсувала надання Україні ЗРК Patriot.

Теми: СШАзброявійна
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