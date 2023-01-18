Зеленський на форумі в Давосі закликав світ випередити нові атаки Росії

Президент України Володимир Зеленський у зверненні до Всесвітнього економічного форуму в Давосі закликав країни світу діяти швидше й рішучіше, аби випередити нові агресивні кроки Росії та завершити війну в Україні.

Джерело: Володимир Зеленський в онлайн-зверненні на сесії "Відновлення безпеки та миру" під час щорічного засідання Всесвітнього економічного форуму, яке він виголосив англійською

Пряма мова: "Три роки тому я вперше взяв участь у Всесвітньому економічному форумі. Тоді світ боровся проти COVID-19. Боровся й переміг.

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Зараз світ бореться проти Путіна. І через три роки в Давосі ми будемо говорити про нові виклики й загрози. Що це означатиме? Що ми точно переможемо нинішню загрозу.

Історія повторюється. Спочатку світ не помічає або недооцінює загрозу. Потім гуртується та протидіє їй. А потім світ перемагає. В усі часи фінал завжди один.

Світ переміг нацизм, апартеїд, пандемії, байдужість до кліматичних змін, фінансові кризи й кремлівський штам. Світ переможе знову.

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Ось що можна встигнути сказати за кілька хвилин. Ось що можна усвідомити за кілька хвилин. Світ переможе знову! Настав час зробити це швидше".

Деталі: Цим Зеленський підсумував свій виступ перед учасниками форуму, який почав зі згадки про трагедію із гвинтокрилом у Броварах, де загинули керівники МВС України, інші працівники відомства та жінка з дитиною. 14 українських сімей втратили своїх рідних.

Учасники форуму в Давосі вшанували хвилиною мовчання памʼять усіх, кого втратила Україна цього дня та за майже 11 місяців війни.

Зеленський наголосив, що Україна переживає тисячі таких хвилин. "Серед них – три хвилини 14 січня. Три хвилини – час, за який російська ракета здолала сотні кілометрів, ударила по житловому будинку в Дніпрі та вбила щонайменше 45 людей", – нагадав він.

За словами українського президента, "світ не встигає реагувати на зміни та виклики".

Пряма мова: "До криз глобальної безпеки, екології, продовольства й енергетики слід додати ще одну. Це криза часу. До закликів до рішучих, ефективних та спільних дій слід додати ще один. Це заклик до швидкості. Швидкості ухвалення рішень. Реакції цивілізованого світу. Трагедії випереджають життя. Тиранія випереджає демократію.

Щоб почати війну, Росії знадобилося менше однієї секунди. Щоб упровадити за це перші санкції, світу знадобилися дні. Час, який вільний світ витрачає на роздуми, держава-терорист витрачає на вбивства.

Україна разом із союзниками протидіє цьому майже рік. Цей час довів: усі наші швидкі рішення дали позитивний результат: відкриття Європою кордонів для українців, зернова угода, енергетична єдність. Все це врятувало мільйони людей. Не лише в Україні.

Не лише Україні, а й усьому світу потрібен саме такий темп рішень і дій".

Деталі: Зеленський сказав, що "світ вагався у 2014 році, коли Росія без вагань окупувала Крим", і "світ вагався у 2022-му, коли Росія без вагань зробила війну повномасштабною".

"Світ не має вагатися сьогодні й ніколи більше", – заявив президент України.

Він додав, що "коли зло прагне реваншу, світу потрібні рішучість і швидкість".

"Росія експортує терор. Росія ширить світом штам війни. Україна пропонує світу формулу миру. Прошу. Десять кроків, які світ має зробити швидше, ніж РФ зробить нові кроки. Мобілізація світу має випередити чергову мобілізацію нашого спільного ворога", – сказав Зеленський.

За його словами, "надання Україні ППО має випередити нові ракетні атаки Росії", а "постачання західних танків має випередити вторгнення чергових російських танків".

Пряма мова: "Відновлення безпеки й миру в Україні має випередити атаку Росії на безпеку та мир інших країн. Трибунал за скоєні воєнні злочини має запобігти новим. Розширення НАТО і ЄС має випередити поширення російської агресії.

Зараз ми щодня захищаємо цінності, які деякі союзники сприймають як даність. Даністю ж для нас є те, що світ потребує рішучих і швидких кроків".