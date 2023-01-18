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У Байдена пом'якшили ставлення до повернення Україною Криму – NYT

"Європейська правда"Середа, 18 січня 2023, 22:42
У Байдена пом'якшили ставлення до повернення Україною Криму – NYT
Білий дім, фото Getty Images

Адміністрація президента США Джо Байдена після місяців дискусій із українськими посадовцями почала обговорювати, які засоби можуть бути передані Україні для можливого нанесення ударів по військових об’єктах в тимчасово окупованому Криму.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", йдеться в матеріалі The New York Times.

Зміна позиції адміністрації Байдена пов’язана її з новим підходом: якщо українські військові зможуть показати Росії, що її контроль над Кримом може опинитися під загрозою, це зміцнить позицію Києва в будь-яких майбутніх переговорах.

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Крім того, побоювання США, що Кремль може застосувати тактичну ядерну зброю у відповідь на можливу військову кампанію проти Криму, зменшилися, хоча такий ризик усе ж зберігається.

Наразі, стверджують джерела NYT, посадовці США обговорюють з українськими колегами використання американської зброї – від комплексів HIMARS до бойових машин Bradley – для можливого нанесення удару по сухопутному коридору, який з’єднує Крим з Росією через окуповані міста Мелітополь і Маріуполь.

Водночас президент США поки що не готовий надати Україні ракетні системи дальнього радіусу дії, необхідні Києву для атаки на російські об'єкти на півострові.

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Демонструючи здатність завдати удару по Криму, кажуть співрозмовники NYT, Україна могла б показати, що російський контроль над Кримом не є закріпленим. Адміністрація Байдена також дедалі частіше вважає, що удари по тилових позиціях Росії у Криму можуть серйозно зашкодити здатності Москви просунути свою лінію фронту далі.

У Вашингтоні наразі не вважають, що Україна може захопити Крим військовим шляхом – серед іншого, через побоювання, що такий крок може підштовхнути президента РФ Владіміра Путіна до ескалації у відповідь. Та позиція адміністрації Байдена наразі полягає в тому, що Росія повинна повірити, що Крим перебуває під загрозою -  частково для того, щоб посилити позицію України на будь-яких майбутніх переговорах.

За даними The New York Times, цього тижня американське та українське командування проведе зустріч високого рівня в Німеччині, щоб відпрацювати планування можливого наступу. Зустріч має на меті узгодити бойові плани України з тими видами озброєнь і матеріалів, які надають союзники США в НАТО.

Зазначимо, що викладена в матеріалі позиція контрастує із заявами американських посадовців кількамісячної давнини. Приміром, у листопаді радник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван рекомендував команді Зеленського почати думати про реалістичні вимоги для переговорів з РФ, включаючи перегляд заявленої мети України щодо повернення Криму.

Теми: СШАБайденКримдеокупація
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