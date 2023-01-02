У Києві та області працює ППО, у столиці прогриміли вибухи
У Києві та Київській області працює протиповітряна оборона, відбиває атаку ворожих безпілотників.
Джерела: голова Київської ОВА Олексій Кулеба у Telegram, "Українська правда", Київська МВА у Telegram
Пряма мова Кулеби: "Київська область – працює ППО.
Залишайтеся в укриттях і безпечних місцях.
У жодному разі – не фотографуємо та не викладаємо роботу військових і сил протиповітряної оборони в мережу".
Деталі: Очільник адміністрації також повідомив, що Київщину атакують "Шахеди".
Роботу ППО в Києві та області підтвердила КМВА.
Журналісти "УП" повідомляють про вибухи у Києві. Вибухи, зокрема, було чутно у центрі столиці.
Оновлено о 01:15. У Києві знову прогриміли вибухи, спрацювала ППО, повідомляють журналісти "УП".
Оновлено о 02:20. Ще два вибухи пролунали у Києві.
Оновлено о 03:20. Голова Київської ОВА повідомив, що росіяни запустили декілька хвиль "Шахедів" та намагаються поцілити в об’єкти критичної інфраструктури.
Сили ППО продовжують відбивати нічну атаку безпілотників на Київ та область.
Оновлено о 04:00. У Києві та Київській області – відбій повітряної тривоги, яка тривала понад 4 години.
Що цьому передувало: Ввечері 1 січня голова Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив, що в Україну залетіло дві групи іранських безпілотників. Водночас у багатьох областях оголосили повітряну тривогу.