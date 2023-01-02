Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

У Києві та області працює ППО, у столиці прогриміли вибухи

Понеділок, 2 січня 2023, 02:20
У Києві та області працює ППО, у столиці прогриміли вибухи
ППО, ілюстративне фото GETTY

У Києві та Київській області працює протиповітряна оборона, відбиває атаку ворожих безпілотників.

Джерела: голова Київської ОВА Олексій Кулеба у Telegram, "Українська правда", Київська МВА у Telegram

Пряма мова Кулеби: "Київська область – працює ППО.

Реклама:

Залишайтеся в укриттях і безпечних місцях.

У жодному разі – не фотографуємо та не викладаємо роботу військових і сил протиповітряної оборони в мережу".

Деталі: Очільник адміністрації також повідомив, що Київщину атакують "Шахеди".

ВІДЕО ДНЯ

Роботу ППО в Києві та області підтвердила КМВА.

Журналісти "УП" повідомляють про вибухи у Києві. Вибухи, зокрема, було чутно у центрі столиці.

Оновлено о 01:15. У Києві знову прогриміли вибухи, спрацювала ППО, повідомляють журналісти "УП".

Оновлено о 02:20. Ще два вибухи пролунали у Києві.

Оновлено о 03:20. Голова Київської ОВА повідомив, що росіяни запустили декілька хвиль "Шахедів" та намагаються поцілити в об’єкти критичної інфраструктури.

Сили ППО продовжують відбивати нічну атаку безпілотників на Київ та область.

Оновлено о 04:00. У Києві та Київській області – відбій повітряної тривоги, яка тривала понад 4 години. 

Що цьому передувало: Ввечері 1 січня голова Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив, що в Україну залетіло дві групи іранських безпілотників. Водночас у багатьох областях оголосили повітряну тривогу.

Теми: ППОКиївКиївська область
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, відеоСудді, правоохоронці і нардепи придбали елітних авто на мільйони – "Схеми"

Командир "Азова": Ця війна надовго, закликаю всіх зробити свідомий вибір і взяти до рук зброю

Білий дім: лишилося коштів на один пакет військової допомоги Україні

Просідання ґрунту на "Деміївці": у "Київському метрополітені" заявляють, що ситуація стабілізована

Bloomberg: Пентагон попередив Конгрес, що грошей для України залишилось до 30 грудня

ЄС 1 лютого збереться на спецсаміт обговорити 50 млрд євро для України

Усі новини...
ППО
Над Києвом ППО знищила понад 20 ворожих цілей – КМВА
У Києві та області працювала ППО
На Черкащині працювала ППО
Останні новини
07:47
Росіяни атакували Хмельниччину двома "Шахедами" − їх збили
07:36
фото, відео В Ісландії почалось велике виверження вулкана
07:23
Росіяни атакували на 6 напрямках − Генштаб
06:51
Росіяни хочуть створити концерн на базі захопленого "Азовмашу" – ЦНС
06:28
Британія допоможе Україні зміцнити морський потенціал – The Guardian
05:14
Китай погрожує "контрзаходами" США за продаж зброї Тайваню
04:31
Росіяни продовжують атакувати по лінії Куп'янськ-Сватове-Кремінна – звіт ISW
03:57
оновленоРосіяни запускали "Шахеди": під ударом був Старокостянтинів
03:23
КНДР заявила про успішний запуск твердопаливної балістичної ракети
02:13
Підконтрольна російському Міноборони ПВК почала вербувати на війну людей із ВІЛ – ЗМІ
Усі новини...
Реклама: