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У Києві та області працює ППО, у столиці прогриміли вибухи

Понеділок, 2 січня 2023, 03:20
ППО, ілюстративне фото GETTY

У Києві та Київській області працює протиповітряна оборона, відбиває атаку ворожих безпілотників.

Джерела: голова Київської ОВА Олексій Кулеба у Telegram, "Українська правда", Київська МВА у Telegram

Пряма мова Кулеби: "Київська область – працює ППО.

Залишайтеся в укриттях і безпечних місцях.

У жодному разі – не фотографуємо та не викладаємо роботу військових і сил протиповітряної оборони в мережу".

Деталі: Очільник адміністрації також повідомив, що Київщину атакують "Шахеди".

Роботу ППО в Києві та області підтвердила КМВА.

ВІДЕО ДНЯ

Журналісти "УП" повідомляють про вибухи у Києві. Вибухи, зокрема, було чутно у центрі столиці.

Оновлено о 01:15. У Києві знову прогриміли вибухи, спрацювала ППО, повідомляють журналісти "УП".

Оновлено о 02:20. Ще два вибухи пролунали у Києві.

Оновлено о 03:20. Голова Київської ОВА повідомив, що росіяни запустили декілька хвиль "Шахедів" та намагаються поцілити в об’єкти критичної інфраструктури.

Сили ППО продовжують відбивати нічну атаку безпілотників на Київ та область.

Оновлено о 04:00. У Києві та Київській області – відбій повітряної тривоги, яка тривала понад 4 години. 

Що цьому передувало: Ввечері 1 січня голова Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив, що в Україну залетіло дві групи іранських безпілотників. Водночас у багатьох областях оголосили повітряну тривогу.

Теми: ППОКиївКиївська область
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