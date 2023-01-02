У Дніпрі – вибухи, на Полтавщині працює ППО
Понеділок, 2 січня 2023, 01:03
У Дніпрі прогриміли вибухи, на Полтавщині працює протиповітряна оборона.
Джерела: голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін у Telegram, "Суспільне" у Telegram, голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук у Telegram
Деталі: Триває повітряна атака на Україну.
За інформацією "Суспільного", звуки вибухів було чутно у Дніпрі.
Ввечері 1 січня про загрозу атаки "Шахедів" на Дніпропетровську область повідомив Микола Лукашук.
А тим у Полтавській області працює ППО, повідомили у військовій обласній адміністрації.
Нагадаємо: У Києві та області працює ППО, у столиці прогриміли вибухи.
ВІДЕО ДНЯ