Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У Дніпрі – вибухи, на Полтавщині працює ППО

"Українська правда"Понеділок, 2 січня 2023, 01:03
ППО, ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО ГЕНШТАБУ ЗСУ

У Дніпрі прогриміли вибухи, на Полтавщині працює протиповітряна оборона.

Джерела: голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін у Telegram, "Суспільне" у Telegram, голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук у Telegram

Деталі: Триває повітряна атака на Україну.

За інформацією "Суспільного", звуки вибухів було чутно у Дніпрі.

Ввечері 1 січня про загрозу атаки "Шахедів" на Дніпропетровську область повідомив Микола Лукашук.

А тим у Полтавській області працює ППО, повідомили у військовій обласній адміністрації.

Нагадаємо: У Києві та області працює ППО, у столиці прогриміли вибухи.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: вибухППОДніпроПолтавська область
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

Зеленський: Росія планує тривалу атаку "Шахедами"

Новий глава МЗС Ізраїля запланував розмову з Лавровим і хоче менше публічно говорити про війну

Залужний підбив підсумки 2022 року: Звільнено 40% окупованих з лютого територій

відео Пропагандист Соловйов закликає росіян не боятися смерті: Життя сильно переоцінене

оновлено, фотоЧоловік напав на священника УПЦ МП у Вінниці: поліція зупинила неадеквата пострілом

Якщо Путін збереже обличчя, це буде останній цвях у труну повоєнного порядку – посол

Усі новини...
вибух
У Криму повідомляють про вибухи
Росіяни знову вдарили по Харкову і області: є загиблий і поранені
У районі аеродрому в російському Енгельсі чули вибухи – росЗМІ
Останні новини
23:19
Французький мер пригрозив судом двом альпіністам, які заночували на Монблані
23:14
відео (оновлено від 19.50)ЗСУ звільнили острів Великий Потьомкінський на Херсонщині – джерела
22:42
фотоНімецький журналіст BILD отримав поранення в Україні
22:27
Прем’єр Польщі назвав себе прихильником смертної кари за найтяжчі злочини
22:07
доповнено від 21:07У Севастополі чули вибухи, окупанти кажуть: збили 2 безпілотники
21:51
У Німеччині відремонтували майже всі БМП Puma, що зламались під час навчань
21:42
Зеленський: Росія планує тривалу атаку "Шахедами"
21:34
Британський уряд не встигає скасувати законодавство ЄС до кінця 2023 року, як обіцяв – ЗМІ
21:27
Прем’єр Польщі обіцяє поговорити з українським колегою про "героїзацію Бандери"
21:18
Новий глава МЗС Ізраїля запланував розмову з Лавровим і хоче менше публічно говорити про війну
Усі новини...