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У Дніпрі – вибухи, на Полтавщині працює ППО

"Українська правда"Понеділок, 2 січня 2023, 00:03
У Дніпрі – вибухи, на Полтавщині працює ППО
ППО, ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО ГЕНШТАБУ ЗСУ

У Дніпрі прогриміли вибухи, на Полтавщині працює протиповітряна оборона.

Джерела: голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін у Telegram, "Суспільне" у Telegram, голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук у Telegram

Деталі: Триває повітряна атака на Україну.

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За інформацією "Суспільного", звуки вибухів було чутно у Дніпрі.

Ввечері 1 січня про загрозу атаки "Шахедів" на Дніпропетровську область повідомив Микола Лукашук.

А тим у Полтавській області працює ППО, повідомили у військовій обласній адміністрації.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо: У Києві та області працює ППО, у столиці прогриміли вибухи.

Теми: вибухППОДніпроПолтавська область
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