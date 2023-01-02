Повітряна атака на Київ: пошкоджено будинок, постраждав 19-річний хлопець

Пошкоджений будинок у Дніпровському районі Києва, фото з Telegram Тимошенка

Внаслідок атаки ворожих безпілотників у Києві постраждав 19-річний хлопець, його госпіталізували. У Деснянському районі столиці уламки збитого безпілотника пошкодили будинок.

Джерела: мер Києва Віталій Кличко у Telegram, заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко у Telegram, Київська МВА у Telegram

Пряма мова Кличка: "У Деснянському районі столиці госпіталізували постраждалого 19-річного чоловіка".

Деталі: Кирило Тимошенко повідомив про падіння уламків БПЛА на проїзжу частину дороги у Деснянському районі Києва, в результаті чого пошкоджено вікна в одному з будинків.

Оновлено о 02:00. У КМВА уточнили, що 19-річний хлопець отримав різану рану стопи, наступивши на скло на місці падіння збитого безпілотника у Дніпровському районі.

Нагадаємо: 2 січня Київ та Київщину атакували ворожі безпілотники.