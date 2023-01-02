ППО збила над Києвом 20 повітряних цілей – КМВА
Понеділок, 2 січня 2023, 04:15
Сили протиповітряної оборони вже збили над Києвом 16 повітряних цілей.
Джерело: Київська МВА у Telegram
Дослівно: "Станом на цю хвилину (02:37 – ред.) над столицею збито 16 повітряних цілей".
Деталі: У КМВА повідомили, що у Києві продовжує працювати ППО.
У місті триває повітряна тривога.
Оновлено о 04:15. За час повітряної тривоги над столицею було збито 20 повітряних цілей, повідомила Київська МВА.
Нагадаємо: Внаслідок повітряної атаки на Київ пошкоджено житловий будинок та постраждав 19-річний хлопець.
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