ППО збила над Києвом 20 повітряних цілей – КМВА

Сили протиповітряної оборони вже збили над Києвом 16 повітряних цілей.

Джерело: Київська МВА у Telegram

Дослівно: "Станом на цю хвилину (02:37 – ред.) над столицею збито 16 повітряних цілей".

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Деталі: У КМВА повідомили, що у Києві продовжує працювати ППО.

У місті триває повітряна тривога.

Оновлено о 04:15. За час повітряної тривоги над столицею було збито 20 повітряних цілей, повідомила Київська МВА.

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Нагадаємо: Внаслідок повітряної атаки на Київ пошкоджено житловий будинок та постраждав 19-річний хлопець.