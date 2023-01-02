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ППО збила над Києвом 20 повітряних цілей – КМВА

"Українська правда"Понеділок, 2 січня 2023, 04:15
ППО, ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО GETTY IMAGES

Сили протиповітряної оборони вже збили над Києвом 16 повітряних цілей.

Джерело: Київська МВА у Telegram

Дослівно: "Станом на цю хвилину (02:37 – ред.) над столицею збито 16 повітряних цілей".

Деталі: У КМВА повідомили, що у Києві продовжує працювати ППО.

У місті триває повітряна тривога.

Оновлено о 04:15. За час повітряної тривоги над столицею було збито 20 повітряних цілей, повідомила Київська МВА.

Нагадаємо: Внаслідок повітряної атаки на Київ пошкоджено житловий будинок та постраждав 19-річний хлопець.

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Теми: КиївППО
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