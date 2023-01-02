Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

ППО збила над Києвом 20 повітряних цілей – КМВА

"Українська правда"Понеділок, 2 січня 2023, 03:15
ППО збила над Києвом 20 повітряних цілей – КМВА
ППО, ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО GETTY IMAGES

Сили протиповітряної оборони вже збили над Києвом 16 повітряних цілей.

Джерело: Київська МВА у Telegram

Дослівно: "Станом на цю хвилину (02:37 – ред.) над столицею збито 16 повітряних цілей".

Реклама:

Деталі: У КМВА повідомили, що у Києві продовжує працювати ППО.

У місті триває повітряна тривога.

Оновлено о 04:15. За час повітряної тривоги над столицею було збито 20 повітряних цілей, повідомила Київська МВА.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо: Внаслідок повітряної атаки на Київ пошкоджено житловий будинок та постраждав 19-річний хлопець.

Теми: КиївППО
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, відеоСудді, правоохоронці і нардепи придбали елітних авто на мільйони – "Схеми"

Командир "Азова": Ця війна надовго, закликаю всіх зробити свідомий вибір і взяти до рук зброю

Білий дім: лишилося коштів на один пакет військової допомоги Україні

Просідання ґрунту на "Деміївці": у "Київському метрополітені" заявляють, що ситуація стабілізована

Bloomberg: Пентагон попередив Конгрес, що грошей для України залишилось до 30 грудня

ЄС 1 лютого збереться на спецсаміт обговорити 50 млрд євро для України

Усі новини...
Київ
The Guardian показав відео нічної ракетної атаки у Києві та її наслідків
У центрі Києва родичі зниклих та полонених вийшли на акцію
Доступ до укриттів в освітянських закладах Києва буде цілодобовим – Кличко
Останні новини
07:47
Росіяни атакували Хмельниччину двома "Шахедами" − їх збили
07:36
фото, відео В Ісландії почалось велике виверження вулкана
07:23
Росіяни атакували на 6 напрямках − Генштаб
06:51
Росіяни хочуть створити концерн на базі захопленого "Азовмашу" – ЦНС
06:28
Британія допоможе Україні зміцнити морський потенціал – The Guardian
05:14
Китай погрожує "контрзаходами" США за продаж зброї Тайваню
04:31
Росіяни продовжують атакувати по лінії Куп'янськ-Сватове-Кремінна – звіт ISW
03:57
оновленоРосіяни запускали "Шахеди": під ударом був Старокостянтинів
03:23
КНДР заявила про успішний запуск твердопаливної балістичної ракети
02:13
Підконтрольна російському Міноборони ПВК почала вербувати на війну людей із ВІЛ – ЗМІ
Усі новини...
Реклама: