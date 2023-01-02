Ракетний удар по Києву 31 грудня: у реанімації помер один із постраждалих
Понеділок, 2 січня 2023, 10:05
Помер один із постраждалих внаслідок російського ракетного удару по Києву 31 грудня.
Джерело: очільник столиці Віталій Кличко в соцмережах
Пряма мова: "Сьогодні вранці помер один із постраждалих від російської атаки на столицю 31 грудня. 46-ти річний чоловік перебував у реанімації у тяжкому стані".
Що передувало: 31 грудня Росія здійснила масований ракетний удар по Україні. Станом на суботу стосовно Києва повідомлялось, що одна людина загинула, 22 постраждали.
ВІДЕО ДНЯ