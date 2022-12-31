Ракетний обстріл: у Києві загинула людина, 22 поранених, є руйнування
Субота, 31 грудня 2022, 19:01
Внаслідок ракетного удару по Києву 31 грудня одна людина загинула, 22 постраждали.
Деталі: Кличко уточнив, що загинув у столиці літній чоловік, а кількість поранених зросла до 20, також поранений журналіст з Японії.
У КМВА перерахували руйнування:
- у Голосіївському районі пошкоджено господарську споруду та автомобіль.
- у Солом'янському районі пошкоджено приватний житловий будинок, готель "АДЛЕР".
- у Печерському районі руйнування готелю "Алфавіто", зруйновано п’ять поверхів, незначні пошкодження прилеглих будівель.
- У Дніпровському районі на вулиці виявлено уламки ракети.
Оновлено: О 17:12 у КМВА уточнили, що відомо про одного загиблого і 21 постраждалого.
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Також в адміністрації повідомили, що на підльоті до Києва знищено 7 ракет та ворожий БПЛА.
Пізніше Кличко повідомив, що внаслідок російської атаки на столицю одна людина загинула, 22 - постраждали.
15 постраждалих госпіталізували в медзаклади Києва. 7 - отримали допомогу медиків на місці.