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Ракетний обстріл: у Києві загинула людина, 22 поранених, є руйнування

Роман Петренко, Катерина ТищенкоСубота, 31 грудня 2022, 18:01
Ракетний обстріл: у Києві загинула людина, 22 поранених, є руйнування
фото оп

Внаслідок ракетного удару по Києву 31 грудня одна людина загинула, 22 постраждали.

Джерело: Кличко, КМВА

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Деталі: Кличко уточнив, що загинув у столиці літній чоловік, а кількість поранених зросла до 20, також поранений журналіст з Японії.

У КМВА перерахували руйнування:

  • у Голосіївському районі пошкоджено господарську споруду та автомобіль.
  • у Солом'янському районі пошкоджено приватний житловий будинок, готель "АДЛЕР".
  • у Печерському районі руйнування готелю "Алфавіто", зруйновано п’ять поверхів, незначні пошкодження прилеглих будівель.
  • У Дніпровському районі на вулиці виявлено уламки ракети.

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Оновлено: О 17:12 у КМВА уточнили, що відомо про одного загиблого і 21 постраждалого. 

Також в адміністрації повідомили, що на підльоті до Києва знищено 7 ракет та ворожий БПЛА.

Пізніше Кличко повідомив, що внаслідок російської атаки на столицю одна людина загинула, 22 - постраждали.

15 постраждалих госпіталізували в медзаклади Києва. 7 - отримали допомогу медиків на місці.

Теми: Київобстріл
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