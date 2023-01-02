Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

1 січня у Херсонській, Дніпропетровській і Донецькій областях було "гарячим"

Олена РощінаПонеділок, 2 січня 2023, 10:33
Донеччина, фото з Телеграм Павла Кириленка

Минулої доби, 1 січня, російські війська обстрілювали Херсон і область, є загибла людина та 4 поранених, також під обстрілами були Оріхів, Гуляйполе й інші населені пункти у Запорізькій області, Нікополь і Марганець у Дніпропетровській області, Вугледар, Водяне та Мар'їнка в Донецької області.

Джерело: голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич, голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко, голова Донецької ОВА Павло Кириленко, Запорізька ОВА

Дослівно Янушевич: "Російські окупанти 71 раз обстріляли територію Херсонщини. Ворог гатив по мирних населених пунктах області з артилерії, РСЗВ, мінометів та танків. 

Херсон армія РФ атакувала 30 разів. Ворожі снаряди влучили в лінії електропередач, обласну дитячу лікарню, приміщення басейну, приватні та багатоквартирні будинки.

Минулої доби через російські обстріли загинула 1 людина, 4 жителі Херсонщини отримали поранення різного ступеня тяжкості".

Деталі: Тим часом на Запорізькому напрямку ситуація за останню добу не зазнала суттєвих змін. Противник основні зусилля зосереджує на утриманні зайнятих рубежів. 

За повідомленням ГУНП у Запорізькій області, за минулу добу окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру  у районі населених пунктів Оріхів, Гуляйполе, Ольгівське, Темирівка, Новоданилівка, Залізничне, Новоандріївка, Дорожнянка, Білогір’я, Чарівне, Полтавка, Мала Токмачка, Гуляйпільске, Малі Щербаки, Плавні, Кам’янське, Степове. 

ВІДЕО ДНЯ

У Запорізькій області надійшло 4 повідомлення про руйнування будинків (квартир) громадян та об’єктів інфраструктури в результаті обстрілів військовослужбовцями РФ.

У Дніпропетровській області перша ніч нового року також була напруженою. Росіяни атакували область ракетами, дронами-камікадзе та важкою артилерією. 

Оборонці з повітряного командування "Схід" знищили усі 4 повітряні цілі противника: ракету Х-59МК2 та три дрони-камікадзе, які йшли на енергетичну інфраструктуру. "Шахеди" збили у Дніпровському та Кам’янському районах, ракету – на підході до Дніпра. 

У Кам’янському районі уламки збитого баражуючого боєприпасу впали на приватне підприємство. Сталося займання. Пожежу вогнеборці уже загасили. 

А Нікопольський район росіяни обстріляли з важкої артилерії. Чотири рази ударили по Нікополю та Марганцю. У міста прилетіли понад 20 ворожих снарядів. 

Пошкоджена база відпочинку. Деталі атак ще уточнюються.

У Дніпропетровській області минулося без постраждалих.

У Донецькій області ситуація напружена: вночі росіяни продовжували стріляти на різних ділянках вздовж всієї лінії фронту.

На Волноваському напрямку під обстріли потрапив Вугледар та околиці міста. Також обстріли зафіксовано на околицях Водяного, Пречистівки і Богоявленки.

На Донецькому напрямку періодичних обстрілів зазнавала Мар'їнка та околиці Очеретинської громади. Вночі були поодинокі прильоти по старій частині Авдіївки, а на ранок місто зазнало обстрілу з Градів.

На Горлівському напрямку найбільше постраждала Костянтинівська громада – пошкоджено будинок в Іванопіллі та будинок в Олександро-Шультиному.

На Лисичанському напрямку – близько 30 прильотів по Зарічному, Торському і Тернам Лиманської громади – без жертв.

Теми: Херсонська областьЗапорізька областьДніпропетровська областьДонецька область
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

РФ намагається перекласти відповідальність за знищення окупантів у Макіївці на "ДНР" – ISW

оновлено о 02:00Краматорськ під ударом окупантів – мер

Зеленський: Росія планує тривалу атаку "Шахедами"

Новий глава МЗС Ізраїля запланував розмову з Лавровим і хоче менше публічно говорити про війну

Залужний підбив підсумки 2022 року: Звільнено 40% окупованих з лютого територій

відео Пропагандист Соловйов закликає росіян не боятися смерті: Життя сильно переоцінене

Усі новини...
Херсонська область
Херсонщина: росіяни зранку обстріляли ринок у Бериславі, 5 поранених 
Росіяни самі обстрілюють окуповану Херсонщину, щоб змусити до "евакуації" – Генштаб ЗСУ
Росіяни у новорічний вечір тяжко поранили двох дітей на Херсонщині
Останні новини
07:45
Біля Чуланівки окупанти втратили 500 осіб загиблими і пораненими – Генштаб
07:17
Сили оборони відбили атаки ворога біля 13 населених пунктів та збили 27 "Шахедів" – зведення
06:35
На Луганщині окупанти репресували 30 людей, яких запідозрили у співпраці зі ЗСУ – Спротив
05:48
РФ намагається перекласти відповідальність за знищення окупантів у Макіївці на "ДНР" – ISW
04:05
В уряді розповіли, коли проведуть індексацію пенсій
03:15
ЗСУ повідомили про знищення ворожого складу боєприпасів у Сватовому
02:00
оновлено о 02:00Краматорськ під ударом окупантів – мер
01:06
Окупанти готують мобілізацію на захоплених територіях – ЦНС
00:20
Сумщина: ворог завдав 70 ударів, пошкоджено школу
23:49
Омбудсмен зустрінеться з Москальковою, щоб обговорити звільнення полонених цивільних
Усі новини...