1 січня у Херсонській, Дніпропетровській і Донецькій областях було "гарячим"

Минулої доби, 1 січня, російські війська обстрілювали Херсон і область, є загибла людина та 4 поранених, також під обстрілами були Оріхів, Гуляйполе й інші населені пункти у Запорізькій області, Нікополь і Марганець у Дніпропетровській області, Вугледар, Водяне та Мар'їнка в Донецької області.

Джерело: голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич, голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко, голова Донецької ОВА Павло Кириленко, Запорізька ОВА

Дослівно Янушевич: "Російські окупанти 71 раз обстріляли територію Херсонщини. Ворог гатив по мирних населених пунктах області з артилерії, РСЗВ, мінометів та танків.

Херсон армія РФ атакувала 30 разів. Ворожі снаряди влучили в лінії електропередач, обласну дитячу лікарню, приміщення басейну, приватні та багатоквартирні будинки.

Минулої доби через російські обстріли загинула 1 людина, 4 жителі Херсонщини отримали поранення різного ступеня тяжкості".

Деталі: Тим часом на Запорізькому напрямку ситуація за останню добу не зазнала суттєвих змін. Противник основні зусилля зосереджує на утриманні зайнятих рубежів.

За повідомленням ГУНП у Запорізькій області, за минулу добу окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру у районі населених пунктів Оріхів, Гуляйполе, Ольгівське, Темирівка, Новоданилівка, Залізничне, Новоандріївка, Дорожнянка, Білогір’я, Чарівне, Полтавка, Мала Токмачка, Гуляйпільске, Малі Щербаки, Плавні, Кам’янське, Степове.

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У Запорізькій області надійшло 4 повідомлення про руйнування будинків (квартир) громадян та об’єктів інфраструктури в результаті обстрілів військовослужбовцями РФ.

У Дніпропетровській області перша ніч нового року також була напруженою. Росіяни атакували область ракетами, дронами-камікадзе та важкою артилерією.

Оборонці з повітряного командування "Схід" знищили усі 4 повітряні цілі противника: ракету Х-59МК2 та три дрони-камікадзе, які йшли на енергетичну інфраструктуру. "Шахеди" збили у Дніпровському та Кам’янському районах, ракету – на підході до Дніпра.

У Кам’янському районі уламки збитого баражуючого боєприпасу впали на приватне підприємство. Сталося займання. Пожежу вогнеборці уже загасили.

А Нікопольський район росіяни обстріляли з важкої артилерії. Чотири рази ударили по Нікополю та Марганцю. У міста прилетіли понад 20 ворожих снарядів.

Пошкоджена база відпочинку. Деталі атак ще уточнюються.

У Дніпропетровській області минулося без постраждалих.

У Донецькій області ситуація напружена: вночі росіяни продовжували стріляти на різних ділянках вздовж всієї лінії фронту.

На Волноваському напрямку під обстріли потрапив Вугледар та околиці міста. Також обстріли зафіксовано на околицях Водяного, Пречистівки і Богоявленки.

На Донецькому напрямку періодичних обстрілів зазнавала Мар'їнка та околиці Очеретинської громади. Вночі були поодинокі прильоти по старій частині Авдіївки, а на ранок місто зазнало обстрілу з Градів.

На Горлівському напрямку найбільше постраждала Костянтинівська громада – пошкоджено будинок в Іванопіллі та будинок в Олександро-Шультиному.

На Лисичанському напрямку – близько 30 прильотів по Зарічному, Торському і Тернам Лиманської громади – без жертв.