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На Київщині пошкоджено об'єкт енергетики та 11 приватних будинків

Олена РощінаПонеділок, 2 січня 2023, 11:30

У Фастівському та Обухівському районах Київської області на ранок 2 січня після атаки Росії дронами виявлено 11 пошкоджених приватних будинків, також пошкоджено об’єкт критичної інфраструктури.

Джерело: голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба

Деталі: Київська область другу ніч поспіль відбивала атаки дронів. У ніч на 2 січня у регіоні було пошкоджено об’єкт критичної інфраструктури та приватні будинки. Попередньо постраждалих немає. 

Пряма мова Кулеби: "Продовжуємо ліквідацію наслідків нічних обстрілів – на ранок маємо 11 пошкоджених приватних будинків у Фастівському та Обухівському районах. Там вже працюють відповідні комісії та фіксують руйнування, щоб якнайшвидше розпочати ремонтні роботи". 

Деталі: Новий рік Київська область зустріла без екстрених відключень електроенергії попри обстріли та атаки дронами – і енергетики продовжують роботу у посиленому режимі, щоб не повертатися до аварійних вимкнень. 

Пряма мова Кулеби: "Проте наразі спостерігаємо збільшення споживання електрики та надмірне навантаження на мережі. Тому важливо не забувати про розумне споживання світла – користуватися енергоємними приладами по черзі та економно використовувати світло". 

Цьому передувало: Мер Києва Віталій Кличко повідомляв 2 січня, що в результаті нічного обстрілу столиці пошкоджено об'єкти енергетичної інфраструктури.

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Теми: Київська областьШахеденергетикавійна
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