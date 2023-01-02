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Внаслідок нічного обстрілу у Києві пошкоджено об'єкти енергетики – почалися відключення

"Українська правда"Понеділок, 2 січня 2023, 06:11
Внаслідок нічного обстрілу у Києві пошкоджено об'єкти енергетики – почалися відключення
ВІТАЛІЙ КЛИЧКО, ФОТО КМДА

У результаті нічної атаки ворога у Києві пошкоджена енергетична інфраструктура, через що у місті розпочалися аварійні відключення електроенергії.

Джерело: мер Києва Віталій Кличко і ДТЕК у Telegram

Пряма мова: "В результаті нічного обстрілу столиці пошкоджені об'єкти енергетичної інфраструктури. В місті – аварійні відключення електроенергії".

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Деталі: Кличко зазначив, що через аварійні відключення світла у Києві знеструмлені деякі об'єкти теплопостачання.

При цьому водопостачання столиці здійснюється в штатному режимі, повідомив мер.

Згодом, о 09:29, ДТЕК також повідомив, що екстрені відключення світла застосовані, оскільки внаслідок нічної атаки було пошкоджено енергетичну інфраструктуру столиці.

ВІДЕО ДНЯ

Що цьому передувало:

  • Сили протиповітряної оборони збили над Києвом 20 повітряних цілей.
  • Внаслідок нічної атаки на столицю пошкоджено житловий будинок та постраждав 19-річний хлопець.

Теми: КиївВіталій Кличкоелектроенергія
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