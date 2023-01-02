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У Росії заявили, що збили український безпілотник біля Воронежа

Понеділок, 2 січня 2023, 13:37
Воронеж на мапі, Google Maps

У Російській Федерації стверджують, що 2 січня поблизу Воронежа збили безпілотник, запущений з України. 

Джерело: ТАСС і російські губернатори

Деталі: Як стверджують у пресслужбі уряду Воронезької області, засоби протиповітряної оборони збили на підльоті до Воронежа безпілотник, запущений з боку України, але жертв і руйнувань немає, а ситуація – під контролем влади.

Раніше губернатор Брянської області РФ Олександр Богомаз заявив, що український безпілотник рано вранці 2 січня пошкодив об'єкт енергопостачання у Климовському районі області.

А губернатор Бєлгородської області РФ В'ячеслав Гладков написав, що "під обстріл ЗСУ" потрапило село Муром у Шебекинському міському окрузі, постраждалих немає, але у двох домоволодіннях осколками снаряда вибито вікна і пошкоджено дах, а також постраждав один автомобіль.

 

Жоден із цих чиновників не коментував нічні атаки дронами, які Росія здійснила на Україну в ніч на 1 січня та в ніч на 2 січня 2023 року, як і загарбницьку війну РФ у цілому.  

Теми: Росіябезпілотникивійна
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