У Севастополі чули вибухи, окупанти кажуть: збили 2 безпілотники
Понеділок, 2 січня 2023, 22:07
Так званий "губернатор" тимчасово окупованого Севастополя Михайло Развожаєв повідомив, що в місті працює ППО, а над морем збили безпілотник.
Джерело: Развожаєв у Telegram, російські пабліки в Telegram
Пряма мова Развожаєва: "У Севастополі працює система ППО. За попередніми даними, над морем збили БПЛА".
Деталі: Гауляйтер додав, що всі служби працюють у штатному режимі.
Російські пабліки пишуть, що в Севастополі чули щонайменше 3 вибухи.
Доповнено: Пізніше Развожаєв повідомив, що системи ППО нібито збили ще один БПЛА над морем.
"Наші військові продовжують відбивати атаку. Прохання всім зберігати спокій", – підсумував так званий "губернатор".
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Передісторія:
- Раніше повідомлялося, що так званий "губернатор" Севастополя Михайло Развожаєв вивіз усе своє майно, включаючи собак і кішок на Кіпр.