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У Севастополі чули вибухи, окупанти кажуть: збили 2 безпілотники

Ірина БалачукПонеділок, 2 січня 2023, 22:07
Фото ілюстративне з pixabay.com

Так званий "губернатор" тимчасово окупованого Севастополя Михайло Развожаєв повідомив, що в місті працює ППО, а над морем збили безпілотник.

Джерело: Развожаєв у Telegram, російські пабліки в Telegram

Пряма мова Развожаєва: "У Севастополі працює система ППО. За попередніми даними, над морем збили БПЛА".

Деталі: Гауляйтер додав, що всі служби працюють у штатному режимі.

Російські пабліки пишуть, що в Севастополі чули щонайменше 3 вибухи.

Доповнено: Пізніше Развожаєв повідомив, що системи ППО нібито збили ще один БПЛА над морем. 

"Наші військові продовжують відбивати атаку. Прохання всім зберігати спокій", – підсумував так званий "губернатор".

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Передісторія: 

Теми: КримСевастопольвибух
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