Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Новий глава МЗС Ізраїля запланував розмову з Лавровим і хоче менше публічно говорити про війну

Альона Мазуренко Понеділок, 2 січня 2023, 20:18
Новий глава МЗС Ізраїля запланував розмову з Лавровим і хоче менше публічно говорити про війну
Елі Коен, фото: Getty Images

Новопризначений міністр закордонних справ Ізраїлю Елі Коен заявив, що Ізраїль почне "говорити менше публічно" про війну Росії та України.

Джерело: Haaretz

Деталі: Коен заявив, що у вівторок у нього запланована розмова із главою російського МЗС Сергієм Лавровим.

Реклама:

Він також відмовився коментувати надання Україні оборонної зброї і заявив, що Україна продовжить отримувати "значну гуманітарну допомогу".

Пряма мова: "З російсько-українського питання ми будемо робити одну річ напевно - говорити менше публічно".

Нагадаємо: 

ВІДЕО ДНЯ
  • Американський Axios, посилаючись на слова неназваних українських та ізраїльських посадовців повідомляв, що прем’єр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу та президент України Володимир Зеленський нібито вели перемовини про зміну позиції України в ООН щодо резолюції про палестинські території в обмін на ППО.
  • За словами ізраїльського джерела, Нетаньягу просив Україну проголосувати проти, або принаймні утриматися.
  • Зеленський на це прохання нібито сказав, що в обмін на таке голосування України хотів би почути, як новий уряд Ізраїлю планує змінити позицію щодо допомоги Україні, зокрема, чи можна розраховувати на засоби захисту від балістичних ракет та іранських дронів. За словами українського джерела, Нетаньягу не став давати будь-яких обіцянок, але зазначив, що готовий обговорити прохання Зеленського у майбутньому. Зеленський не був задоволений такою відповіддю.
  • У підсумку Україна обрала нейтральний варіант і вирішила не брала участі в голосуванні на Генасамблеї - щоби, як повідомив український співрозмовник Axios, "дати шанс відносинам з Нетаньягу".
  • Ізраїльське джерело каже, що Нетаньягу був розчарований тим, що Київ обрав саме таке рішення, а не "утримався" у голосуванні. 

Теми: ІзраїльУкраїнаРосіявійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, відеоСудді, правоохоронці і нардепи придбали елітних авто на мільйони – "Схеми"

Командир "Азова": Ця війна надовго, закликаю всіх зробити свідомий вибір і взяти до рук зброю

Білий дім: лишилося коштів на один пакет військової допомоги Україні

Просідання ґрунту на "Деміївці": у "Київському метрополітені" заявляють, що ситуація стабілізована

Bloomberg: Пентагон попередив Конгрес, що грошей для України залишилось до 30 грудня

ЄС 1 лютого збереться на спецсаміт обговорити 50 млрд євро для України

Усі новини...
Ізраїль
Кабмін прийме рішення про призупинення безвізу з Ізраїлем у найближчі дні – посол
Українські біженці в Ізраїлі отримуватимуть безкоштовну меддопомогу до кінця року 
Починали із заводів, схованих під кібуцами: як Ізраїль став військовою наддержавою
Останні новини
07:47
Росіяни атакували Хмельниччину двома "Шахедами" − їх збили
07:36
фото, відео В Ісландії почалось велике виверження вулкана
07:23
Росіяни атакували на 6 напрямках − Генштаб
06:51
Росіяни хочуть створити концерн на базі захопленого "Азовмашу" – ЦНС
06:28
Британія допоможе Україні зміцнити морський потенціал – The Guardian
05:14
Китай погрожує "контрзаходами" США за продаж зброї Тайваню
04:31
Росіяни продовжують атакувати по лінії Куп'янськ-Сватове-Кремінна – звіт ISW
03:57
оновленоРосіяни запускали "Шахеди": під ударом був Старокостянтинів
03:23
КНДР заявила про успішний запуск твердопаливної балістичної ракети
02:13
Підконтрольна російському Міноборони ПВК почала вербувати на війну людей із ВІЛ – ЗМІ
Усі новини...
Реклама: