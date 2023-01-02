Новий глава МЗС Ізраїля запланував розмову з Лавровим і хоче менше публічно говорити про війну

Новопризначений міністр закордонних справ Ізраїлю Елі Коен заявив, що Ізраїль почне "говорити менше публічно" про війну Росії та України.

Джерело: Haaretz

Деталі: Коен заявив, що у вівторок у нього запланована розмова із главою російського МЗС Сергієм Лавровим.

Він також відмовився коментувати надання Україні оборонної зброї і заявив, що Україна продовжить отримувати "значну гуманітарну допомогу".

Пряма мова: "З російсько-українського питання ми будемо робити одну річ напевно - говорити менше публічно".

Нагадаємо:

Американський Axios, посилаючись на слова неназваних українських та ізраїльських посадовців повідомляв, що прем’єр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу та президент України Володимир Зеленський нібито вели перемовини про зміну позиції України в ООН щодо резолюції про палестинські території в обмін на ППО.

За словами ізраїльського джерела, Нетаньягу просив Україну проголосувати проти, або принаймні утриматися.

Зеленський на це прохання нібито сказав, що в обмін на таке голосування України хотів би почути, як новий уряд Ізраїлю планує змінити позицію щодо допомоги Україні, зокрема, чи можна розраховувати на засоби захисту від балістичних ракет та іранських дронів. За словами українського джерела, Нетаньягу не став давати будь-яких обіцянок, але зазначив, що готовий обговорити прохання Зеленського у майбутньому. Зеленський не був задоволений такою відповіддю.

У підсумку Україна обрала нейтральний варіант і вирішила не брала участі в голосуванні на Генасамблеї - щоби, як повідомив український співрозмовник Axios, "дати шанс відносинам з Нетаньягу".

Ізраїльське джерело каже, що Нетаньягу був розчарований тим, що Київ обрав саме таке рішення, а не "утримався" у голосуванні.