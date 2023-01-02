Новий глава МЗС Ізраїля запланував розмову з Лавровим і хоче менше публічно говорити про війну

Новопризначений міністр закордонних справ Ізраїлю Елі Коен заявив, що Ізраїль почне "говорити менше публічно" про війну Росії та України.

Джерело: Haaretz

Деталі: Коен заявив, що у вівторок у нього запланована розмова із главою російського МЗС Сергієм Лавровим.

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Він також відмовився коментувати надання Україні оборонної зброї і заявив, що Україна продовжить отримувати "значну гуманітарну допомогу".

Пряма мова: "З російсько-українського питання ми будемо робити одну річ напевно - говорити менше публічно".

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