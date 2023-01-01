Axios: Зеленский и Нетаньяху вели переговоры об обмене ПВО на голосование Украины в ООН

Премьер Израиля Беньямин Нетаньяху и президент Украины Владимир Зеленский якобы вели переговоры об изменении позиции Украины в ООН по резолюции о палестинских территориях в обмен на ПВО.

Об этом сообщает американский Axios, ссылаясь на слова неназванных украинских и израильских чиновников, пишет "Европейская правда".

Нетаньяху в телефонном разговоре с Зеленским в пятницу якобы просил его, чтобы Украина проголосовала в Генассамблее ООН против резолюции, в которой призывают Международный уголовный суд дать юридическое заключение о последствиях израильской оккупации палестинских территорий.

По словам израильского источника, Нетаньяху просил Украину изменить позицию - поскольку Украина традиционно голосует в ООН против Израиля - и на этот раз проголосовать против, или хотя бы воздержаться. На заседании комитета несколько недель назад Украина проголосовала "за".

Зеленский на эту просьбу якобы сказал, что в обмен на такое голосование Украины хотел бы услышать, как новое правительство Израиля планирует изменить позицию по помощи Украине, в частности, можно ли рассчитывать на средства защиты от баллистических ракет и иранских дронов. По словам украинского источника, Нетаньяху не стал давать каких-либо обещаний, но отметил, что готов обсудить просьбу Зеленского в будущем. Зеленский не был доволен таким ответом.

В итоге Украина выбрала нейтральный вариант и решила не участвовать в голосовании на Генассамблее - чтобы, как сообщил украинский собеседник Axios, "дать шанс отношениям с Нетаньяху".

Израильский источник говорит, что Нетаньяху был разочарован тем, что Киев выбрал именно такое решение, а не "воздержался" в голосовании.

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В офисе Нетаньяху сказали, что не могут подробно комментировать переговоры лидеров, и готовы сообщить лишь то, что после разговора Украина, которая традиционно голосует "за" резолюции против Израиля, на этот раз не присутствовала на голосовании.

Зеленский, рассказывая о разговоре, прямо не упоминал об этом, отметив лишь, что обсуждали "вопросы двустороннего сотрудничества, включая сферу безопасности, и взаимодействие на международных площадках".

Возможно ли изменить позицию Израиля по помощи Украине и что препятствует улучшению отношений двух стран - читайте в интервью ЕвроПравды с послом Израиля.