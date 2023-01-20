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Українські військові за добу знищили 770 окупантів

Ольга Глущенко П'ятниця, 20 січня 2023, 07:50
фото Ельдара Сарахмана, УП

За минулу добу українські військові ліквідували 770 загарбників, 3 танки і 4 БПЛА.

Джерело: Генштаб ЗСУ

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 20 січня 2023 орієнтовно склали:

  • особового складу – 119300 (+770) осіб,
  • танків ‒ 3139 (+3) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 6241 (+6) од,
  • артилерійських систем – 2129 (+7) од,
  • РСЗВ – 442 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 220 (+0) од,
  • літаків – 287 (+0) од,
  • гелікоптерів – 277 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1886 (+4),
  • крилаті ракети ‒ 749 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 17 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 4903 (+7) од,
  • спеціальна техніка ‒ 190 (+0).

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Теми: ГенштабЗбройні силивійна
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