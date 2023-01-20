Українські військові за добу знищили 770 окупантів
П'ятниця, 20 січня 2023, 07:50
За минулу добу українські військові ліквідували 770 загарбників, 3 танки і 4 БПЛА.
Джерело: Генштаб ЗСУ
Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 20 січня 2023 орієнтовно склали:
- особового складу – 119300 (+770) осіб,
- танків ‒ 3139 (+3) од,
- бойових броньованих машин ‒ 6241 (+6) од,
- артилерійських систем – 2129 (+7) од,
- РСЗВ – 442 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 220 (+0) од,
- літаків – 287 (+0) од,
- гелікоптерів – 277 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1886 (+4),
- крилаті ракети ‒ 749 (+0),
- кораблі /катери ‒ 17 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 4903 (+7) од,
- спеціальна техніка ‒ 190 (+0).
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