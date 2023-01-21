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Чехія заперечила готовність віддати Україні танки Leopard, отримані замість Т-72

"Європейська правда"Субота, 21 січня 2023, 09:16
Чехія заперечила готовність віддати Україні танки Leopard, отримані замість Т-72
НІМЕЦЬКИЙ ТАНК LEOPARD 2 A7V. ФОТО: GETTY IMAGES

Міністерство оборони Чехії заперечило інформацію про готовність передати Україні танки Leopard 2, отримані від Німеччини як компенсація за поставлені Києву танки Т-72 радянського зразка.

Про це йдеться у заяві Міноборони Чехії, пише "Європейська правда".

"Іноземні ЗМІ повідомили, що "Чехія і Словаччина нібито готові відмовитися від танків Leopard 2 на користь України". Ця інформація не відповідає дійсності. Ніхто не просив і не пропонував Чехії надати танки, які, згідно з попередньою домовленістю, вона отримає від Німеччини як компенсації за допомогу Україні", - йдеться у заяві.

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У міністерстві заявили, що нічого подібного не обговорювалося і на засіданні Контактної групи з питань оборони на американській базі Рамштайн, де представники п'яти десятків країн обговорювали подальшу військову підтримку України.

"Так само неправдивими є припущення, що Чехія отримає американські танки "Abrams" замість танків "Leopard", - заявили у відомстві.

Раніше німецьке видання FAZ повідомило, що Чехія та Словаччина можуть передати Україні отримані від Німеччини танки, йдеться приблизно про 30 одиниць.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо, міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що західні союзники поки не дійшли згоди щодо надання Україні основних бойових танків Leopard 2 на зустрічі у форматі "Рамштайн", але він доручив підготуватися своєму міністерству до "дня, який, можливо, настане".

Теми: Чехіязброявійна
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