Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Чехія заперечила готовність віддати Україні танки Leopard, отримані замість Т-72

"Європейська правда"Субота, 21 січня 2023, 10:16
НІМЕЦЬКИЙ ТАНК LEOPARD 2 A7V. ФОТО: GETTY IMAGES

Міністерство оборони Чехії заперечило інформацію про готовність передати Україні танки Leopard 2, отримані від Німеччини як компенсація за поставлені Києву танки Т-72 радянського зразка.

Про це йдеться у заяві Міноборони Чехії, пише "Європейська правда".

"Іноземні ЗМІ повідомили, що "Чехія і Словаччина нібито готові відмовитися від танків Leopard 2 на користь України". Ця інформація не відповідає дійсності. Ніхто не просив і не пропонував Чехії надати танки, які, згідно з попередньою домовленістю, вона отримає від Німеччини як компенсації за допомогу Україні", - йдеться у заяві.

У міністерстві заявили, що нічого подібного не обговорювалося і на засіданні Контактної групи з питань оборони на американській базі Рамштайн, де представники п'яти десятків країн обговорювали подальшу військову підтримку України.

"Так само неправдивими є припущення, що Чехія отримає американські танки "Abrams" замість танків "Leopard", - заявили у відомстві.

Раніше німецьке видання FAZ повідомило, що Чехія та Словаччина можуть передати Україні отримані від Німеччини танки, йдеться приблизно про 30 одиниць.

Нагадаємо, міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що західні союзники поки не дійшли згоди щодо надання Україні основних бойових танків Leopard 2 на зустрічі у форматі "Рамштайн", але він доручив підготуватися своєму міністерству до "дня, який, можливо, настане".

ВІДЕО ДНЯ
Теми: Чехіязброявійна
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

Зеленський: Коли у Росії тисяча танків, передані нам 10-50 не вирішать проблему

Зеленський прокоментував звільнення заступника міністра, обіцяє потужні кроки

Макрон на пресконференції з Шольцом не виключив постачання Україні танків Leclerc

відеоНачальника патрульної поліції Львівщини відсторонили: подарував дівчині перепустку

фото, відео, оновленоДжонсон відвідав Бучу й Київ, зустрівся із Зеленським

Кабмін звільнив заступника міністра, якого затримало НАБУ

Усі новини...
Американські аналітики пояснили, навіщо на будинках в Москві розмістили ППО
Британська розвідка: ситуація на фронті зайшла в глухий кут, можливі лише локальні просування
В Україні загинув колишній "морський котик" зі США
СБУ проводить заходи біля об’єктів критичної інфраструктури в Києві
Останні новини
01:45
Іран може вийти з Договору про нерозповсюдження ядерної зброї – ЗМІ
00:58
Зеленський: IRIS-T – хороша система, нам би їх побільше
00:40
ЗМІ повідомили, хто стане наступним керівником апарату адміністрації Байдена
00:27
Зеленський: Коли у Росії тисяча танків, передані нам 10-50 не вирішать проблему
23:34
Як у світі святкують Китайський Новий рік: легенди та традиції
22:54
Німеччина не проти, щоб Польща передала танки "Leopard 2" Україні – глава МЗС
22:30
Зеленський: У нас немає іншого шансу зберегти державу, крім як перемогти
22:19
фотоУ Нью-Йорку висадили 335 соняшників до Дня Соборності в Україні
21:51
Зеленський прокоментував звільнення заступника міністра, обіцяє потужні кроки
21:42
Літак Ryanair сів в Афінах у супроводі F-16 після повідомлення про бомбу
Усі новини...