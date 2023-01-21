Росіяни тримають у Чорному морі 5 носіїв "Калібрів"
Субота, 21 січня 2023, 12:19
У Чорному морі 21 січня знаходяться 5 носіїв крилатих ракет "Калібр", загальний залп – 36 ракет.
Джерело: ВМС ЗСУ
Деталі: Уточнюється, що у Чорному морі на бойовому чергуванні знаходяться 11 ворожих кораблів з них 5 носіїв крилатих ракет "Калібр".
Реклама:
Загальний залп носіїв – 36 ракет.
Тим часом в Азовському морі ворог продовжує контролювати морські комунікації утримуючи на бойовому чергуванні 2 кораблі.
ВІДЕО ДНЯ