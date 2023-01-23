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У Кабміні готують перестановки – джерела

Роман Кравець, Ірина БалачукПонеділок, 23 січня 2023, 09:09
У Кабміні готують перестановки – джерела
Засідання Кабміну. Фото kmu.gov.ua

Незабаром у Кабінеті міністрів можливі звільнення і перестановки, повідомляють джерела "Української правди" в команді президента та Верховній Раді.

Джерело: УП. Off the record у Telegram

Деталі: За даними співрозмовників УП, перший кандидат на вихід – міністр палива та енергетики Герман Галущенко, також під питанням міністр спорту Вадим Гутцайт, який очолив НОК, та міністр з питань стратегічних галузей промисловості Павло Рябікін.

У команді президента досить довго тривають дискусії, чи взагалі ці міністерства зараз потрібні, можливо, їх варто скоротити чи об’єднати.

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Депутати ВР, зі свого боку, хотіли б змінити міністра освіти та міністра з питань ветеранів.

Але, за даними співрозмовників видання, в ОПУ наразі про це серйозно не говорять.

Теми: Кабінет міністрівзвільнення
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