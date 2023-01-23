Сійярто: "атаки на угорську меншину" здатні ускладнити подальшу підтримку України

Глава МЗС Угорщини Петер Сійярто підтвердив, що Будапешт не заважатиме імплементації рішення ЄС про нову військову допомогу Україні, але зазначив, що "антиугорські дії Києва" здатні ускладнити подальшу підтримку України.

Про це він сказав під час перерви у засіданні глав МЗС країн ЄС, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на угорське видання Hirado.

Сійярто зазначив, що в Брюсселі і далі превалює "атмосфера війни".

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"Будь-яке рішення, яке може призвести до продовження або потенційної ескалації війни, суперечить нашим інтересам, тому ми не вважаємо збільшення поставок зброї гарною ідеєю, але в той же час ми не перешкоджаємо виконанню рішення Європейського Союзу з цього приводу", - сказав він.

Водночас Сійярто висловив рішучий протест проти "раптових, масових і безпідставних звільнень директорів і вчителів угорських шкіл, а також проти того, що інститути зобов'язані прибрати угорську національну символіку. Все це є ознаками серйозної, концентрованої антиугорської атаки".

" Все це неприйнятно, і це повинні розуміти не тільки ми, угорці, а й Європейський Союз. Неприйнятно, щоб хтось представляв це як двостороннє питання", - додав він.

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За словами угорського міністра закордонних справ, як кандидат на членство в ЄС, Україна повинна поважати правила угорської громади, а забезпечення прав національних меншин є спільною цінністю та зобов'язанням.

Він вважає, що слід повернутися до законів, що діяли до 2015 року.

"Концентровані напади на угорців та антиугорські дії дуже ускладнюють прийняття рішень у найближчий період, які вимагають від Угорщини жертв для підтримки України" – сказав Сійярто.

" Тому ми очікуємо, що Україна поважатиме права угорської національної громади, (...) і ми також очікуємо, що Європейський Союз вживатиме заходів у цьому питанні", - додав він.

Раніше державний секретар з питань двостороннього співробітництва міністерства закордонних справ Угорщини Тамаш Менцер закликав владу України скасувати чергові "антиугорські рішення" стосовно громади Закарпаття.

Представник угорського МЗС не вказав, про які саме "звірства" й "утиски" йдеться, але в коментарях виклав посилання на матеріал видання Index. Там із посиланням на "місцеві ЗМІ" стверджується, що поліція у двох населених пунктах Мукачівському районі Закарпаття – Форноші та Дерцені – начебто зняла угорські прапори з кількох державних установ, посилаючись на "нещодавній указ", а директора середньої школи імені Ференца Ракоці ІІ в Мукачеві було звільнено без пояснення причин.

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