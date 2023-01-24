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США можуть передати Україні близько 30 танків Abrams – Politico

"Європейська правда"Вівторок, 24 січня 2023, 20:49

Рішення про передання Україні американських танків M1 Abrams очікується вже цього тижня, може йтись про надання близько 30 одиниць техніки.

Як пише "Європейська правда", про це йдеться в матеріалі Politico.

За словами поінформованого співрозмовника видання, танки, найімовірніше, надійдуть в межах Ініціативи з надання допомоги Україні у сфері безпеки (Ukraine Security Assistance Initiative).

Ця програма дозволяє США фінансувати закупівлю зброї та обладнання для України, а не вилучати їх із наявних американських запасів.

Раніше американські посадовці не раз підкреслювали, що поставки Україні Abrams наразі не мають сенсу, бо ті споживають реактивне паливо і потребують ретельного обслуговування й тривалої підготовки.

Про те, що адміністрація президента США схиляється до надання Україні танків M1 Abrams у "значній кількості", одним із перших повідомило видання The Wall Street Journal.

Це рішення, як очікується, стане частиною "ширшої дипломатичної домовленості" з Німеччиною, в межах якої Берлін погодиться відправити меншу кількість своїх танків Leopard 2, а також схвалить поставку більшої кількості цих танків Польщею та іншими країнами.

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Тим часом, за даними ЗМІ, канцлер Німеччини Олаф Шольц ухвалив рішення передати Україні бойові танки Leopard 2. Крім того, в середу Німеччина може оголосити про дозвіл на реекспорт своїх танків Україні з інших європейських держав.

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Теми: танкиСШАУкраїна
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