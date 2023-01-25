Окупанти накрили вогнем Вугледар, вдарили по пологовому будинку в Херсоні – ОВА

Майже цілу добу окупанти обстрілювали місто Вугледар, у місті масштабні руйнування, важка ситуація зберігається поблизу Бахмута та Соледара на Донеччині, у Херсоні загарбники обстріляли пологовий будинок, школу та поліклініку.

Джерело: звіти ОВА

Деталі: Донеччина: вночі — обстріли старої частині Авдіївки. На ранок — артобстріл Авдіївки, влучання в центральному районі міста.

По лінії оборони навколо Авдіївки тривали хаотичні, поодинокі прильоти.

Загострення поблизу Вугледара — обстріли міста практично протягом усієї попередньої доби. Масштабні руйнування (понад 40 адрес) у вже й до того майже зруйнованому місті.

Важка ситуація поблизу Бахмута та Соледара. Протягом доби надходила інформація про повторне влучання у будівлі та їх руйнування у самому центрі Бахмута - будівлі міськради, палацу культури, центру надання соціальних послуг тощо.

Вчора вдень — ракетний обстріл густонаселеного району Костянтинівки. 5 поранених, серед яких троє дітей. За добу по області — 10 поранених.

ВІДЕО ДНЯ

Херсонщина: обстрілів з РСЗВ, ствольної артилерії та мінометів зазнали райони населених пунктів Золота балка, Михайлівка, Гаврилівка, Дудчани, Качкарівка, Зміївка, Новоберислав, Одрадокам’янка, Іванівка, Веселе, Бургунка, Велетенське, Антонівка, Дніпровське та місто Херсон.

З Каховки окупанти вивозять медичне обладнання центральної міської лікарні до міста Генічеськ.

У Херсоні армія РФ обстріляла пологовий будинок, школу та поліклініку. Будівля пологового будинку пошкоджена, на четвертому поверсі сталося задимлення. За попередньою інформацією — без постраждалих.

Луганщина: підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів поблизу Білогорівки.

На Куп’янському напрямку противник обстріляв райони населених пунктів Новоселівське і Стельмахівка.

На Лиманському напрямку вогневого ураження від росіян зазнали Макіївка, Площанка, Червонопопівка, Невське.

Ситуація в області залишається складною.

Миколаївщина: вчора вдень та сьогодні вранці ворог завдавав артилерійські удари по акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає.

Також вчора ворог завдавав артилерійські удари по населеному пункту Куцурубської громади. Влучання зафіксовано по відкритій території. Руйнувань та постраждалих немає.

Чернігівщина: за минулу добу — 6 обстрілів із мінометів, артилерії та РСЗВ, Корюківський та Новгород-Сіверський райони. Без жертв та руйнувань. Вночі — без обстрілів.

Сумщина: вчора протягом дня росіяни обстріляли вісім прикордонних громад, було 187 ударів по Новослобідській, Есманьській, Шалигинськїй, Зноб-Новгородськїй, Миропільській, Краснопільській, Путивльськїй.

У Білопільській громаді вибухи пошкодили їдальню та господарчу споруду на території Атинського психоневрологічного інтернату.

У всіх випадках без жертв та постраждалих.

Вчора ввечері по місту Середина-Буда здійснено обстріл освітлювальними снарядами, у результаті чого було пошкоджено приватний будинок.

Інформація про постраждалих уточнюється.

Запорізька: за минулу добу окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру у районі населених пунктів Малинівка, Червоне, Залізничне, Новоандріївка, Новоданилівка, Чарівне, Мала Токмачка, Ольгівське, Щербаки, Павлівка, Полтавка, Преображенка, Гуляйполе, Оріхів, Степове, Кам'янське, Таврійське.

Надійшло 22 повідомлення про руйнування будинків (квартир) громадян та об’єктів інфраструктури в результаті обстрілів. Деталі уточнюються.

Харківщина: сьогодні зранку окупанти вкотре обстріляли Куп’янськ. Горить приватний будинок та магазин. На місці працюють екстрені служби.

Минулої доби на Слобожанському напрямку обстрілів зазнали райони населених пунктів Гатище, Вовчанськ, Вовчанські Хутори, Бударки та Дворічна.

На Куп’янському напрямку противник обстріляв Вільшанку, Синьківку, Іванівку, Котлярівку і Табаївку.

У Вовчанську Чугуївського району ворожі снаряди впали на території фізично-оздоровчого комплексу. Пошкоджено ангари.

У смт Куп'янськ-Вузловий внаслідок обстрілу пошкоджено два приватних домоволодіння, господарчі споруди і газогін. У смт Дворічна зруйновано дах господарчої споруди та вибиті вікна у приватному будинку.

Внаслідок артобстрілу села Липці Харківського району вчора поранення отримали двоє людей, госпіталізовані у середньому стані.