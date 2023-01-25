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Україна хоче отримати ще 11 додаткових гаубиць Zuzana 2 від Словаччини

"Європейська правда"Середа, 25 січня 2023, 20:20

Україна хоче отримати ще 11 додаткових гаубиць Zuzana 2 від Словаччини і очікується підписання відповідної угоди.

Про це повідомив міністр оборони Словаччини Ярослав Надь, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна".

"Можу сказати, що було підписано угоду на 8 САУ, вони вже в Україні. Також є угода між Словаччиною, Німеччиною, Данією та Норвегією на постачання протягом року ще 16 самохідних артилерійських установок Zuzana 2, які оплачуватимуть зазначені країни", - сказав він на онлайн-брифінгу в Ukraine Media Center Odesa у середу.

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Міністр наголосив, що Словаччина працює над цим і продовжить цього року постачання САУ.

"Нещодавно я отримав інформацію, що є запит з української сторони на ще 11 цих гаубиць, ми очікуємо на підписання угоди. Ми тісно працюємо з представниками Міністерства оборони України, вони відвідували нас минулого тижня. Я сподіваюся, що зможемо дійти згоди", – відзначив Надь.

Він текож повідомив, що Словаччина наразі не обговорює питання надання Україні танків Leopard 2, але може передати радянські Т-72, якщо союзники запропонують заміну.

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Також Надь підтвердив, що Словаччина готова обговорити передачу Україні своїх винищувачів МіГ-29.

Теми: СловаччинаУкраїназброя
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