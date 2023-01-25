Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Україна хоче отримати ще 11 додаткових гаубиць Zuzana 2 від Словаччини

"Європейська правда"Середа, 25 січня 2023, 21:20

Україна хоче отримати ще 11 додаткових гаубиць Zuzana 2 від Словаччини і очікується підписання відповідної угоди.

Про це повідомив міністр оборони Словаччини Ярослав Надь, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна".

"Можу сказати, що було підписано угоду на 8 САУ, вони вже в Україні. Також є угода між Словаччиною, Німеччиною, Данією та Норвегією на постачання протягом року ще 16 самохідних артилерійських установок Zuzana 2, які оплачуватимуть зазначені країни", - сказав він на онлайн-брифінгу в Ukraine Media Center Odesa у середу.

Міністр наголосив, що Словаччина працює над цим і продовжить цього року постачання САУ.

"Нещодавно я отримав інформацію, що є запит з української сторони на ще 11 цих гаубиць, ми очікуємо на підписання угоди. Ми тісно працюємо з представниками Міністерства оборони України, вони відвідували нас минулого тижня. Я сподіваюся, що зможемо дійти згоди", – відзначив Надь.

Він текож повідомив, що Словаччина наразі не обговорює питання надання Україні танків Leopard 2, але може передати радянські Т-72, якщо союзники запропонують заміну.

Також Надь підтвердив, що Словаччина готова обговорити передачу Україні своїх винищувачів МіГ-29.

ВІДЕО ДНЯ

Теми: СловаччинаУкраїназброя
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

Ракетна атака 26 січня: Повітряні сили уточнили, куди РФ вдарила "Кинджалами"

"Україна стає Афганістаном": Орбан зробив низку скандальних заяв про російсько-українську війну

Хакери РФ спробували зламати камери в українських ЖК, щоб зібрати розвіддані – СБУ

відео"Ловці шахедів" уже захищають енергетичні об‘єкти України – Федоров

фото Апеляція щодо відсторонення Атрошенка: на суд приїхали Кличко і 30 мерів

У Київському СІЗО викрили масштабний наркотрафік – ДБР

Усі новини...
Словаччина
Словаччина не планує передавати Україні Leopard 2, але готова надати Т-72 – міністр оборони
Словаччина готова обговорити передачу Україні своїх МіГ-29 - міністр оборони
Міноборони Словаччини обурене діями одного з мерів, який фотографувався з прапором РФ
Останні новини
16:47
Позивний Том Сойєр: історія нацгвардійця, який врятувався після вибуху міни під Бахмутом
16:44
У ЗСУ формують перші у світі ударні роти безпілотників – Генштаб
16:42
Розвідка Естонії: РФ може продовжувати масовані ракетні атаки понад пів року
16:38
У ЗСУ формують перші у світі ударні роти безпілотників – Генштаб
16:37
Понад половина опитаних учителів відчуває вигорання – результати дослідження
16:25
Бундесвер почав поповнювати запаси зброї, переданої Україні
16:21
Школи Києва, які мають укриття, розпочнуть навчання 30 січня – КМВА
16:11
Ракетна атака 26 січня: Повітряні сили уточнили, куди РФ вдарила "Кинджалами"
16:10
"Україна стає Афганістаном": Орбан зробив низку скандальних заяв про російсько-українську війну
15:51
фотоДвоє цивільних підірвалися на боєприпасі під Ізюмом
Усі новини...