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МЗС Росії обурилось новій спостережній місії ЄС у Вірменії

Четвер, 26 січня 2023, 14:54

Міністерство закордонних справ РФ опублікувало заяву з критикою на адресу Єревана та ЄС через рішення створити цивільну спостережну місію Євросоюзу для Вірменії.

Про це повідомляє "Європейська правда".

23 січня Рада ЄС ухвалила рішення про заснування нової цивільної місії Євросоюзу у Вірменії терміном на два роки.

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В МЗС РФ заявили, що принципова позиція Росії щодо закріплення "позарегіонального чинника" на Закавказзі змін не зазнала. 

"Не бачимо жодної "доданої вартості" від нагляду єсовських "експертів" за подіями в районі вірмено-азербайджанського кордону. Якби в Брюсселі були щиро зацікавлені в мирі в Закавказзі, то погодили б з Азербайджаном умови роботи своєї місії", - заявило російське міністерство.

У відомстві додали, що поява в прикордонних районах Вірменії представників Євросоюзу, "який переродився на придаток США і НАТО", здатна лише привнести в регіон" геополітичне протистояння і загострити наявні протиріччя". 

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"Спроби Євросоюзу за будь-яку ціну закріпитися у Вірменії, потіснити посередницькі зусилля Росії здатні завдати шкоди корінним інтересам вірмен і азербайджанців у їхніх прагненнях повернення до мирного розвитку регіону. Переконані, що ключовим фактором стабільності та безпеки в регіоні на осяжну перспективу залишається російський "миротворчий контингент", - заявили в МЗС РФ.

У відомстві додали, що російські військові "реагуватимуть на поведінку єсовських спостерігачів з урахуванням розвитку ситуації "на землі".

"Фіксуємо, що в Єревані, не довівши до логічного кінця роботу з направлення місії ОДКБ, вважали за краще зробити вибір на користь ЄС. У разі якщо у вірменських союзників зберігається зацікавленість у задіюванні потенціалу ОДКБ, її місія може бути оперативно розгорнута у Вірменії", - йдеться також у заяві.

Нагадаємо, що розгорнути цивільну місію у Вірменії  у листі до глави дипломатії ЄС Жозепа Борреля 27 грудня 2022 року попросив міністр закордонних справ Вірменії.

Теми: РосіяМЗСЄвропа
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